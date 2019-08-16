Ziyneti Kocabıyık - El ve ayak gibi bölgelerde derinin sürekli sürtünerek zamanla kalınlaştığını ve ağrıya sebep olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın “Yüksek topuklu, önü dar, ayak anatomisine uygun olmayan ayakkabılar, ayaktaki kemik çıkıntıları ve yürürken yanlış basma gibi anatomik bozukluklar, sürekli çıplak ayakla dolaşma, uzun süre ayakta kalma, kilo alma gibi durumlar nasır oluşumunu kolaylaştırır” diye konuştu.
Yüksek topuklu ayakkabılar nasır yapıyor
16.08.2019 - 07:44 | Son Güncelleme: 16.08.2019 - 07:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
El ve ayakta basma ve sürtünmeye bağlı deri bölgelerinde meydana gelen nasırlar derinin kendi kendini koruma mekanizmasıdır.
Etiketler : ayakkabı,nasır,
644029 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/644029.aspx
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