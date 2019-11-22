Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan açıklamaya göre, Mikro Biyosistemler bünyesinde geliştirilen likit biyopsi platformunun, Acıbadem Labmed Laboratuvarı'na kurulumu yapılacak. Sistemin performans değerlendirmesi ve klinik uygulamasının gösterilmesi çalışmaları iki firmanın iş birliği ile Acıbadem Labmed Laboratuvarı'nda gerçekleştirilecek. Bu işbirliği kapsamındaki projenin TÜBİTAK SADE Programı çerçevesinde 3.1 milyon TL ile desteklendiği bildirildi.

Likit biyopsi nedir?

Likit biyopsi, kanser tanısı almış kişilerde basit bir kan testi ile hastalığın kişiselleştirilmiş tedavi ve takibine olanak sağlayan bir yöntemdir. Likit biyopsi, cerrahi biyopsiye göre daha fazla bilgi vermesinin yanında, tümörün bulunduğu bölgeden bağımsız olarak herhangi bir solid tümör için uygulanabilen minimal invaziv bir metot olarak öne çıkmaktadır.