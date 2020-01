Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Memorial Ataşehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Balcı bu tavsiyelere yenilerini ekledi. İşte griple mücadelenin “doğal reçetesi”…

Bağışıklık sisteminizi su teresi ile güçlendirin

Pazarlarda bol bol bulunan su teresi güçlü bir bakteri düşmanıdır. Bu özelliği ile soğuk algınlığında kullanılabilir. İdrar yollarını temizler. Taze otunda A, D, E vitaminleri ve askorbik asit yani C vitamini mevcuttur. Çok güçlü bir antioksidan olan su teresinin günlük diyete dâhil edilmesi bağışıklık sistemini güçlü tutmak için faydalıdır.

Aşılarınızı ihmal etmeyin

Özellikle 65 yaş üzerinde olan, diyabet, KOAH ve kalp hastalığı bulunan kişilerin enfeksiyonlara yakalanma riski daha fazladır. Bu gruptaki kişilerin her yıl kış gelmeden önce doktorlarına danışarak aşılarını yaptırmaları gerekir. Ayrıca kronik hastalıklarını da dikkate alarak vitamin ve mineral takviyelerinin planlanması bu hasta grubunun kışı daha rahat geçirmesine yardımcı olur.

Somon yerine hamsiyi tercih edin

Omega-3 bağışıklık sistemi üzerinde yüksek etkisi olan takviyelerin başında geliyor. Küçük ve derin su balığı olmayan hamsi, istavrit, sardalya gibi deniz balıkları, marketlerde satılan çiftlik somonlarından çok daha zengin Omega-3 alternatifleridir. Haftada üç dört defa 100-150 gram hamsi tüketmek bağışıklık sistemi üzerinde olumlu sonuçlar elde edilmesini sağlayabilir. Bunun yanında Omega-3 yağ asitlerinden EPA ve DHA desteği günde 2-3 gram olmak üzere alınabilir. Bu takviyeler için mutlaka doktora danışılmalıdır.

Kansızlık için keçiboynuzu

Demir eksikliği bağışıklık sisteminin zayıflamasına sebep olabilir. Sık sık hastalanan, uzun süre iyileşemeyen kişilerde kansızlık veya vitamin eksikliği en önemli sebeplerdendir. Kadınlarda demir eksikliğine bağlı kansızlığa daha sık rastlanmaktadır. Vücuda demir takviyesi yapmak için kırmızı et, baklagiller gibi yiyecekleri bol tüketmek faydalı olabilir. Keçiboynuzu da demir açısından zengin bir besindir. Keçiboynuzu unu ile yapılmış atıştırmalıklar ya da günlük bir iki tatlı kaşığı keçiboynuzu özü

tüketilebilir.

Mikropları egzersizle uzak tutun

Uzun dönem düzenli egzersiz yapanların bağışıklık sisteminin daha güçlü olduğu ve daha az enfeksiyona yakalandıklarını gösteren çalışmalar bulunuyor. Kış rehavetine kapılmadan düzenli spor yapmak, doğal aşı etkisi sağlayabilir.

Kuşburnunda limondan beş kat fazla C vitamini var

Ülkemizde her mevsimde bulunması mümkün olan kuşburnunda, limondan beş kat daha fazla C vitamini bulunuyor. Kuşburnu, içerdiği likopen sayesinde de çok güçlü bir antioksidandır. Bağışıklık sisteminin dostu olarak nitelendirilen kuşburnunun katkısız olan ekstresini ya da bitki çayını tüketmek gerekir.