Mevsiminde ve tabii, sebzelerden hazırlanan salata malzemelerinin yapısında bol miktarda antioksidan olarak A ve C vitaminleri içerdiği için bağışıklık sistemimizi destekleyeceğini söyleyen Prof. Dr. Ünüsan “Çeşitli sebzelerle hazırladığımız salatalarımıza zeytinyağının eklenmesi hem yağda eriyen vitaminlerin emilimini artıracak hem de yapılarında bulunan antioksidan bileşiklerle bağışıklık sistemine olumlu katkı sağlayacaktır. Salatalara sirke eklenmesini ve kırmızı pancar tüketimini de özellikle tavsiye ediyoruz. Zerdeçal, üzüm çekirdeği ile de salatalarımızın içeriğini zenginleştirerek bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Kuru baklagiller posa bakımından zengindir, demir ve çinko içeriğiyle de bağışıklık sistemimizi destekleyecektir” dedi.
Salataya kırmızı pancar ve sirke ekleyin
04.04.2020 - 07:03 | Son Güncelleme: 04.04.2020 - 07:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüsle mücadelede güçlü bağışıklık sisteminin elimizdeki en büyük silah olduğuna dikkat çeken KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurhan Ünüsan, günde en az iki öğün salata tüketilmesini tavsiye etti.
Etiketler : salata,biber,sirke,
693716 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/693716.aspx
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