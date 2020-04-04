Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mevsiminde ve tabii, sebzelerden hazırlanan salata malzemelerinin yapısında bol miktarda antioksidan olarak A ve C vitaminleri içerdiği için bağışıklık sistemimizi destekleyeceğini söyleyen Prof. Dr. Ünüsan “Çeşitli sebzelerle hazırladığımız salatalarımıza zeytinyağının eklenmesi hem yağda eriyen vitaminlerin emilimini artıracak hem de yapılarında bulunan antioksidan bileşiklerle bağışıklık sistemine olumlu katkı sağlayacaktır. Salatalara sirke eklenmesini ve kırmızı pancar tüketimini de özellikle tavsiye ediyoruz. Zerdeçal, üzüm çekirdeği ile de salatalarımızın içeriğini zenginleştirerek bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Kuru baklagiller posa bakımından zengindir, demir ve çinko içeriğiyle de bağışıklık sistemimizi destekleyecektir” dedi.