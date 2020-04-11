Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Doğrulama platformu Teyit, medyaya yansıyan 100 şüpheli içeriği inceleyerek gerçeklik payı bulunmayan bilgileri açıkladı. İnceleme sonucunda 100 şüpheli içerikten kaynaklı olarak sosyal medyada koronavirüsle ilgili 96 yanlış bilgi yer aldığı ve bu içeriklerin 2 bin 712 defa haberleştirildiği belirlendi.

Platforma göre, incelenen 96 yanlış bilgi içeren haberin 16’sı komplo teorilerinden oluşuyor. Bu içeriklerden bin 20’si yanlış haber olarak medyaya yansıdı. İncelemelerde Covid-19’u tedavi edeceği öne sürülen soğan, sumak, sarımsak, kelle paça gibi çeşitli meyve, sebze ve yemek önerilerinin medyada geniş yayılım gösterdiği saptandı. Bu konuda medyaya en az 10 yanlış bilgi yansırken, bu bilgiler 948 defa haberleştirildi.

Teyit şef editörü Gülin Çavuş, her bilgiye şüpheyle yaklaşılması gerektiğini belirterek “Sosyal medyada her bilgiyi tüketmeyin ve paylaşmayın'' dedi.