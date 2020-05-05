Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Siemens Healthineers, CoviD-19 pandemisini kontrol altında alabilmek ve toplumsal bağışıklığı test edebilmek adına kandaki SARS-CoV-2 antikorlarının varlığını tespit edebilen antikor testini geliştirdiğini duyurdu. Yüzde 99,8 gibi yüksek hassaslıkta ölçüm yapılabildiği belirtilen yeni testin, şu an laboratuvarlarda kurulu olan cihazlarla uyumlu olarak çalışabildiği aktarıldı. Verilen bilgiye göre bu özelliği sayesinde sadece 10 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabiliyor. Siemens Healthineers Covid-19 Total Antikor testi sayesinde hastalığı geçirmiş kişilerin bağışıklığının olup olmadığı veya virüse maruziyeti ölçülebildiği için de toplumsal hayata dönüp dönemeyeceği belirlenebiliyor.

Siemens Healthineers Kurumsal Hizmetler Laboratuvar Medikal Direktörü Prof. Dr. Filiz Akbıyık, testin bağışık kişilerin yeniden hastalık riskini ortaya koyacağını ve virüsle ilgili yeni bilgilerin edinilebileceğini vurguladı.