Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Dünyada 1,4 milyon, Türkiye'de yaklaşık 20 bin kişinin her yıl Hepatit B ve C'ye bağlı karaciğer sirozu ile kanser yüzünden hayatını kaybettiğini belirten Prof. Dr. Çakaloğlu “Herkes öncelikle yetişkinler mutlaka Hepatit B ve C testlerini yaptırmalı, test sonucu pozitif olanlar uzman hekime başvurmalı, gerekiyorsa vakit kaybetmeden tedaviye başlamalıdır. Türkiye’nin her yerinde kişiler bir dakikalarını ayırarak bir kan testiyle teşhise ulaşabilir. Erken teşhis ve tedavi siroz ve kanser gelişimini önler, hayat kurtarır” şeklinde konuştu.

ON HASTADAN BİRİ TEDAVİ ALIYOR

Hepatit B veya C'li hastalarda erken teşhis ve zamanında tedaviyle karaciğer sirozu veya kanseri gelişmesini önlemenin, hastalara normal bir hayat sağlamanın önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çakaloğlu “Viral hepatitler konusunda temel amaç, insanlarda farkındalık ve duyarlılık oluşturulmasıdır. Hepatit B ve C’nin kontrol altına alınması amacıyla viral hepatit testlerinin yapılması, hasta olanlara etkili ilaçlarla erken dönemde tedavi uygulanması ve gerekli korunmanın aşı ya da diğer tedbirlerle sağlanması hayat kurtarıcıdır. Bütün bu imkânlara rağmen tedavi alması gereken hastaların sadece yüzde 10’una ulaşılabiliyor” dedi.

VİRAL HASTALIĞA VİRAL FARKINDALIK

Viral Hepatitle Savaşım Derneği Hepatit B bilincini oluşturmak için viral hastalığa viral farkındalık projesine imza atıyor. Geçtiğimiz sene de sosyal sorumluluk projesinin yüzü olan Hayrettin, bu sene de sosyal medya hesabından ‘Ne taşıyor olabilirsin?’ özel Instagram filtresiyle hastalığı daha geniş çevrelere duyurmayı amaçlıyor. Hayrettin, ayrıca Instagram özel filtresini kullanan ve kampanya hesabını etiketleyerek paylaşan 10 story videosunu yeni çıkacak kampanya klibinde de yayınlayacak.