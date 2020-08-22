Türkaydın “Eğer ‘Oda sıcaklığında saklayınız’ ibaresi mevcutsa güneş görmeyen, serin, nemli olmayan ve sıcaklığı 25 dereceyi geçmeyen yerlerde kendi ambalajlarında depolayın. Soğuk zincir uyarısı varsa tanımlanan sıcaklık 2-8 derece arasıdır. Buzdolapları genellikle bu sıcaklık arasındadır. Bunları buzdolabının kapağında değil; iç raf kısımlarında; duvarlarına değmeyecek şekilde ve mümkünse yiyeceklerden ayrı bir bölmede saklayın” dedi.
İlacı buzdolabı kapağında saklamayın
22.08.2020 - 02:40 | Son Güncelleme: 22.08.2020 - 02:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İlaçların bilinçli kullanımı kadar doğru şartlarda saklanmasının da çok önemli olduğunu söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesinden Başeczacı Yıldız Türkaydın “Soğuk zincir uyarısı olan ilaçlar buzdolabının raf kapağında değil, iç bölmede, arka panele ve yiyeceklere değmeyecek yerde muhafaza edilmeli” dedi.
Etiketler : ilaç,ilaç saklama,
726423 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/726423.aspx
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