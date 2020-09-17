Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Koronavirüsün sinir sistemini tutma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, beyinde kalıcı hasara sebep olabileceğine dikkat çekti. Prof. Dr. Gerek “Koronavirüs hastalarında koku kaybının yaşandığını biliyoruz. Koku yolları neticede sinirsel yollardır. Bazı virüsler, sinir dokuları üzerinden hareket eder, oralara yerleşmeyi sever. Koronavirüsün de sinir dokusunu seven bir virüs olduğunu söyleyebiliriz” dedi. Prof. Dr. Gerek “Son zamanlarda bu hastalarda işitme kaybı, baş dönmesi, unutkanlık, kendini kontrol edememe gibi şikâyetler de gündeme gelmeye başladı. Bu belirtiler, virüsün sinir dokularını da tutabileceğini destekliyor” diye konuştu. Prof. Dr. Gerek, koronavirüsün, sinir dokularını etkilemesi sonucu ortaya çıkan bu belirtilerin, kalıcı olabileceğine de dikkat çekti.

BELİRTİNİZ VARSA VAKİT KAYBETMEYİN

Koronavirüs hastalığında erken teşhisin önemine işaret eden Prof. Dr. Gerek “Özellikle yüksek ateş, hâlsizlik, baş ağrısı, koku kaybı, tat kaybı, ishal ve karın ağrısı gibi semptomlardan biri veya birkaçı varsa Covid-19 olabileceğinizi düşünerek vakit kaybetmeden ilgili sağlık kuruluşuna başvurmanızda fayda var. Erken teşhisin en önemli avantajı, bu virüsün vücutta çoğalmasına fırsat vermeden tedaviye başlamış olmak” dedi.