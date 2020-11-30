ABD'li ilaç şirketi Moderna, covid-19 aşısının yüzde 94.1 oranında etkili olduğunu açıkladı. Moderna ayrıca ciddi vakaları önlemede aşının yüz 100 etkili olduğunu belirtti.
Moderna aşısından müjdeli haber: Ciddi vakalarda yüzde 100 etkili
30.11.2020 - 15:27 | Son Güncelleme: 30.11.2020 - 15:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'li ilaç şirketi Moderna, aşının ciddi koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili olduğunu belirtti.
Kaynak: İHA
Etiketler : moderna,koronavirüs,aşı,
750015 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/750015.aspx
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