81 şüpheliden 70'i tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM daire başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24 Nisan'da Gaziantep merkezli 8 ilde 92 adrese operasyon düzenledi.

70 KİŞİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonlarda "yasa dışı bahis" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamasıyla gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen 81 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliği sevk edildi. Şüphelilerden 70'i tutuklandı, 11 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı, 24 Nisan'da "yasa dışı bahis" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarına yönelik Gaziantep merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 81 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası