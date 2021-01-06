Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ile İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinden akademisyenler, kanser hastalarının bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yönelik çalışmada geven bitkisinden elde edilen molekülün başarılı sonuç verdiğini açıkladı. İYTE Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Bedir, “Bitkiden elde edilen moleküllerden bazıları sitokinlerin miktarını artırıyor. Patentini almış olduğumuz bu moleküller, bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser kemoterapisine destek verebilecek veya direkt kanser aşısı bileşeni olarak kullanılabilecek. Hedeflerimiz molekülleri aşı sektörüne sunabilmek. Ancak ilaç geliştirmek çok uzun bir süreç. Biz molekülleri veya karışımlarını hızlı bir şekilde halkın hizmetine sunmak istiyoruz. Gıda desteği olarak kullanım aklımıza geldi. Farklı formülasyonlar geliştirdik ve devamında ilk tabletlerimizi bastık. Testlerde başarılı olursa gıda desteği olarak piyasada olacak” ifadelerini kullandı.