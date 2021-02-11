Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül’ün “geçirgen bağırsak sendromu” hastalığı yüzünden 45 kiloya kadar düşmesi ve oynadığı diziyi bırakması bu hastalıkla ilgili kamuoyunun merakını artırdı. Geçirgen bağırsak sendromunun ciddi bir sağlık problemi olduğunu belirten Beslenme Uzmanı Derya Fidan, bağırsak duvarının bağışıklık sisteminin zararlı bakterilerden korunmasında önemli bir rol oynadığını söyledi. Fidan “Bu hastalıkta bağırsak duvarından sızan zararlı bakteriler ya da iyi sindirilmemiş besinler kan dolaşımına karışır, bağışıklık sistemi ise tanımadığı bu maddelere karşı saldırıya geçer. Yani bağışıklık sistemi kendi dokusuna saldırmaktadır’’ dedi.

ZARARLI MADDELER DOLAŞIMA GİRİYOR

Bağırsak duvarının, bağırsağın içini çevreleyen tek hücreli kalın epitelyal hücrelerden oluştuğunu ve insan vücudu ile dış dünya arasındaki en geniş yüzeyli bariyer olduğunu belirten Fidan “Sızdıran bağırsak sendromu, bağların açılması ile ilgili bir durumdur. Bu bağlar bağırsaklardan kan dolaşımına sadece sindirilmiş besinlerin, mineral ve vitaminlerin girmesine izin veren geçiş noktalarıdır. Eğer bağırsaklardaki hücreler arası bağlar bozulursa, kan dolaşımına zararlı maddeler ve toksinler geçebilmektedir. Sıkı bağlar, toksinler, mikroplar ile sindirilmemiş yiyecek parçacıklarını tutar ve bağırsağa hasar verilmesini engeller. Sızdırma durumunda patojenler ya da iyi sindirilmemiş besinler kan dolaşımına karışır, bağışıklık sistemi ise tanımadığı bu maddelere karşı saldırıya geçer” diye açıkladı.

ANNE SÜTÜ ALMAYANLARDA GÖRÜLÜYOR

Yüksek geçirgenliğe sahip olan sorunlu bir bağırsak (geçirgen bağırsak sendromu) veya zayıf bir bağışıklık sisteminin tüketilen besinlerin yabancı cisim gibi algılanmasına sebep olabileceğini hatırlatan Derya Fidan, genetik yatkınlıklar, işlenmiş gıdalar, olumsuz beslenme alışkanlıkları ve anne sütünden yeteri kadar faydalanamama durumunun da gıda intoleransı sebepleri arasında yer aldığına işaret etti.

TEDAVİ İÇİN BESLENMEYİ DÜZENLEYİN

İLİKLİ KEMİK SUYU TÜKETİN

Sızdıran bağırsak veya geçirgen bağırsak probleminin tedavi edilebilir bir durum olduğunu ifade eden Beslenme Uzmanı Derya Fidan “Bağırsak yüzeyinde yer alan lifli yapıların bozulması bağırsak hücreleri arasındaki bağlantıları hasara uğratır ve sorun bundan sonra başlar. Özellikle glüten (tahıl), aşırı unlu ve şekerli işlenmiş gıdalarla beslenme, sütle birlikte gelen laktoz ve kazein ile iltihabı tetikler. Bozulan bakteri dengesini düzeltmek, hasarlı, yaralı, ülserli, ateşli, sızıntılı bağırsak duvarını ve bağırsak epitel dokusunu iyileştirmek için bu tür beslenmeden uzak durmak gerekir. Özellikle geçirgen bağırsak sendromunda yüksek kollajen içeriği sayesinde ilikli kemik suyu tüketiminin ciddi iyileştirici etkileri bulunduğu ortaya konmuştur. Ayrıca omega-3 kaynakları da beslenmeye eklenmelidir” dedi.

BU BELİRTİLERİ CİDDİYE ALIN

SONRADAN GELİŞEN BESİN ALERJİLERİ

Geçirgen bağırsak sendromunun pek çok farklı belirtiyi beraberinde getirebileceğine dikkat çeken Fidan, belirtilerin sıradan olduğunu ifade etti. “Besin alerjileri, bağışıklık sistemi hastalıkları, cilt problemleri, nörolojik sorunlar, vitamin eksiklikleri, tedavi edilemeyen depresyon, sürekli olan baş ağrısı, fibromiyalji, kabızlık, ishal, irritabl bağırsak sendromu, kronik yorgunluk gibi pek çok belirtiyle kendisini gösterebilir” diyen Fidan “Kişilerde kabızlık, şişkinlik, ishal gibi sorunlar varsa bu durum bir bağırsak hastalığının habercisi olabilir” diye açıkladı. Bağırsaklardaki geçiş bozulduğunda, vücuda alerjiye sebep olabilecek birçok farklı besin ve toksin girdiğini söyleyen Fidan “Bu durum basit bir alerjiden çok daha öteye gidiyor ve sürekli uyarı oluşturan alerjenler hiç geçmeyen reaksiyonlar oluşturuyor. Sızdıran bağırsak, kronik tiroidite de sebep olabilmektedir” dedi.