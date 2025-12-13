Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında ağırladığı ikas Eyüpspor'u 3-0 yendi. Mavi-beyazlı ekibin gollerini Qazim Laci, Samet Akaydın ve Ali Sowe kaydetti.

45+2. dakikada ev sahibi takım öne geçti. VAR kontrolünden kazanılan penaltıyla topun başına geçen Laçi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 52. dakikada ev sahibi takım ikinci golünü kaydetti.

Casper Hojer'in ceza sahasının sağ çaprazından gönderdiği topla buluşan Samet Akaydın'ın gelişine vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. 81. dakikada yeşil-mavili ekip farkı üçe çıkardı.

Loide Augusto'nun ara pasında hareketlenen Ali Sowe, ceza sahası içine girip kaleci Marcos Felipe'den sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan boş kaleye topu gönderdi: 3-0

Karşılaşma, ev sahibi Çaykur Rizespor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı

Çaykur Rizesporlu futbolcular, attıkları gole seviniyor

MAÇ DETAYLARI

Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydın (Dk. 85 Mocsi), Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Laçi (Dk. 68 Buljubasic), Rak-Sakyi (Dk. 68 Zeqiri), Olawoyin (Dk. 82 Taylan Antalyalı), Augusto, Sowe (Dk. 82 Halil Dervişoğlu)

ikas Eyüpspor: Felipe, Robin Yalçın, Legowski (Dk. 46 Yalçın Kayan) Emir Ortakaya, Serdar Gürler, Stepanenko (Dk. 57 Seslar), Kerem Demirbay, Draguş (Dk. 75 Ampem), Halil Akbunar (Dk. 46 Umut Meraş), Thiam (Dk. 90+2 Sadia), Umut Bozok

Goller: Dk. 45+2 Laçi (Penaltıdan), Dk. 52 Samet Akaydın, Dk. 81 Sowe (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Halil Akbunar, Dk. 84 Serdar Gürler (ikas Eyüpspor), Dk. 58 Laçi, Dk. 75 Samet Akaydın, Dk. 86 Taylan Antalyalı (Çaykur Rizespor)

