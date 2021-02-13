Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs tedavisinde iyileşen hastaların kanlarından elde edilen ve yüksek antikor içeren plazmaların ilk 72 saatte iyileşen başka hastalara verilmesinin yoğun bakımda ölüm oranlarını azalttığı bilimsel yayınlarla ispatlandı. Bu tedavideki en önemli problemlerden biri yüksek antikor içeren plazma vericilerinin bulunmasıydı. Ancak son bilimsel yayınlar, Covid-19 geçirdikten sonra aşılanmış kişilerdeki plazmalardaki antikor seviyelerinin normalden 50 ila 1.000 kat daha fazla antikor geliştiğini gösteriyor. Uzmanlar bu antikor düzeyinin mutant virüs üzerinde de etkili olabileceğini ifade ediyorlar.

Dünyada Çin'den sonra immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı merkezlerin başında gelen İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, immün plazma tedavisi ile ilgili yapılan son çalışmaların yüz güldürdüğünü söyledi. Ülkemizde de Kızılay’ın koordinatörlüğünde toplanan immün plazma tedavisinin uygun hastalarda başarıyla kullanıldığını ve hastalara şifa olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erkurt, “Bugüne kadar yapılan çalışmalar gösterdi ki, yüksek antikorlu plazmanın teşhisten sonra ilk 72 saatte verilmesi ölüm oranlarını azaltıyor. Bu bilgi randomize çalışmalarla ispatlandı. FDA konvelesan plazma tedavisini bu yönde revize etti. Bu durumda en iyi plazma bağışçısının kim olduğu sorusu akla geliyor. Bu konuda yapılan çalışmalar da en iyi plazma bağışçısı hastalığı geçirip iyileştikten sonra aşılananlar olduğunu gösterdi. Çünkü virüsü kaptıktan sonra insanın doğal bağışıklığının ürettiği antikorların yanında aşıya karşı oluşan antikorlar da var” dedi.

ÇALIŞMALAR YETERSİZ

FAKAT ÜMİT VADEDİYOR

Bu konuda yapılan bilimsel çalışmaların tedavisinin genel uygulamada kullanılması için henüz yetersiz olduğunu ancak bu bilginin umut vadettiğini hatırlatan Prof. Dr. Erkurt, “MedRxiv’de yayınlanan bir çalışmada Covid-19’dan iyileşen üç kişiye tek doz Pfizer aşısı yapıldı ve 21 gün sonra Spike antikor seviyesinin 50 kat, nötralize edici antikor seviyesinin ise 20 kat daha fazla olduğu görüldü. Yine aynı dergide yayınlanan bir başka çalışmada enfeksiyonu geçirip aşılananlarda 1.000 kat daha fazla antikor oluştuğu görülmüş. Bu kişileri süper donör olarak adlandırmak mümkün. Ancak bu tezi doğrulamak için daha fazla denekle çalışmalar yapılması gerekir” dedi.