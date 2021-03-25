Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk kökenli bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu Alman BioNTech ile %95 etkili bir koronavirüs aşısı geliştiren ABD’li ilaç şirketi Pfizer’den bir güzel haber daha geldi. Virüsle mücadelenin kapsamını genişleten Pfizer, şimdi de Covid-19 hastalığının erken aşamasında kullanılabilecek bir hapı insanlarda test etmeye başladıklarını duyurdu. “PF-07321332” olarak adlandırılan ilacın, virüsün insan hücrelerinde kendisini kopyalamak için kullandığı enzimi etkisiz hâle getirdiği ifade edildi. Pfizer'in baş bilim sorumlusu Mikael Dolsten, şu ana kadar her şeyin iyi gittiğini, ilk sonuçların birkaç hafta içinde ellerinde olacağını söyledi. "Bu hap oyunu değiştirecek bir potansiyel taşıyor" diyen Dolsten, ayrıca hastanede yatan Covid-19 hastalarında damar yoluyla kullanılan farklı bir antiviral ilacı da incelediklerini aktardı.