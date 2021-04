Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Oruç tutarken aynı zamanda bağışıklık sistemini de destekleyecek şekilde dengeli beslenmenin önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar “Kahvaltı güne güçlü başlamamızı sağlayan temel öğündür. Ramazan ayında yapılan en önemli hatalardan biri kahvaltı yerine geçen sahuru atlamaktır. Covid-19 virüsüne karşı durmak için ramazanda sahur yapmadan oruç tutmayın” diyorlar.

HER GÜN SÜT İÇİN

“Ramazan ayı boyunca vücut direncini arttırmak için A, C ve E vitaminlerini içeren besinler tüketin. Beslenmenizi selenyum, çinko, magnezyum gibi mineralleri ve omega yağ asidi içeren yiyeceklerle takviye edin” diyen Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, iftar ve sahur sofralarına dâhil edilmesi gereken yiyecekleri şöyle sıraladı: Kalsiyum ve fosfor ihtiyacı haftada en az 2 defa balık ve her gün sütle desteklenmelidir. Özellikle E vitamininin bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunuyor. Yeşil yapraklı sebzeler, fındık, ceviz ve yağlı tohumlar da E vitamini içeriği bakımından zengin yiyeceklerdir. Bağışıklığı güçlendiren besinlere örnek olarak, somon-sardalye gibi yağlı balıklar, portakal, yeşil çay, yumurta, bal kabağı, taze kırmızıbiber, ıspanak, brokoli, cibez, radika, domates ve yoğurt sayılabilir.

YUMURTALI ISPANAK

Doç. Dr. Uzel "Sahurda süt, yoğurt, peynir, çorba, sebze ya da kuru baklagillerden oluşan hafif gıdalar tercih edilmeli. Bu gıdalardan bol lifli olanları tüketilirse uzun süren açlığın sebep olabileceği kabızlık problemi de ortadan kalkmış olur. Protein kaynakları tek başına olmanın yanında sebze eşliğinde de tüketilebilir. Menemen, yumurtalı ıspanak gibi yiyecekler protein ve lif kaynaklı yiyeceklere güzel birer örnektir” dedi.