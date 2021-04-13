Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

BioNTech aşısı olmak için randevu alıp randevularına gitmeyen kişilerin aşı dozlarının çöpe gitmesi tepki topladı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, eski 20 derecede dondurulmuş toz olarak saklanan aşıların randevu alan kişilerin sayısına göre dondurucudan çıkarılıp sulandırılarak kullanıldığını belirterek, “Bir flakon aşı altı kişiye bölüştürülüyor. Sulandırıldıktan sonra aşının tekrar dondurulması mümkün değil. Sistemden randevu almamış kişiye de yapmak mümkün değil. O yüzden altı kişiden bir ikisi randevusuna gitmezse o aşı dozu, atılmak zorunda” dedi.

GİDEMİYORSANIZ İPTAL EDİN

Dünyada Covid-19 aşısına erişimin son derece zor olduğu bir dönemde ülkemizde seçenek olarak sunulan BioNTech aşı randevusuna gidilmemesinin problem oluşturabileceğini söyleyen Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma ve Feriha Öz Acil Durum Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, çeşitli sebeplerle BioNTech aşısı olmaya gidemeyen kişilerin, randevularını mutlaka iptal ettirmesi gerektiğini belirtti.

ARTANI SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YAPILIYOR

Yöneticisi olduğu hastanelerde BioNTech aşısının ziyan olmaması için randevusuna gelmeyenlerin aşılarının sağlık çalışanlarına yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Yiyit, “Aşıyı uygulamadan yarım saat önce dondurucudan çıkarıyoruz. Sulandırdıktan sonra beş saat dışarıda bekletebilme süremiz var. O gün bizden bin kişi randevu aldıysa bin tane flakon sulandırmıyoruz. Eğer 10 aşı odanız varsa her bir flakonu o odalardaki randevu sayısına göre açıyorsunuz. Ancak ince hesap yaparak çok dikkatli takip edilmesi gerekiyor. Bugüne kadar bizim hastanelerimizde tek doz BioNTech aşısı zayi olmadı. Son flakonu açtıktan sonra gelmeyen olursa onları sağlık personeline yapıyoruz. Onların randevu alma mecburiyeti yok” diye anlattı.