Türkiye Gazetesi

Ağız kuruluğu, susuzluk hissi, görmede bulanıklık gibi belirtiler şekerin yükseldiğinin belirtisidir. Diyabet hastaları ise şekerin yükselmemesi için gün boyu yediklerine dikkat eder. Peki, limon şeker hastalığına nasıl etki eder? Limon şekeri yükseltir mi? İşte konuyla ilgili merak edilenler…

LİMON TÜKETMEK KAN ŞEKERİNİ YÜKSELTİR Mİ?

Uzmanlara göre, limonun halk arasında şekeri düşürdüğü söylenir. Ancak bununla ilgili bilim dünyasında yapılan net bir araştırma yoktur. Yani bu bilgi yanlış bir bilgidir. Öte yandan limonda bulunan çözünür lifler kan şekerini dengelemeye yardımcı olur, şeker düzeyini sağlıklı bir aralıkta tutmaya katkı sağlar. Ancak kesin olarak “Limon şekeri yükseltir mi?” sorusuna kesin olarak evet cevabını vermek yanlıştır.

Özet olarak limon kan şekerini yükseltir veya düşürür diye kesin bir varsayımda bulunmak yanlıştır. Limon, ölçülü tüketildiğinde kan şekerini dengede tutmaya fayda dağlar.

Limon direkt olarak kan şekerini düşürmez. Ancak suyunuza limon eklemeyi tercih ederseniz, kan şekerinizi dengede tutmak için sağlıklı bir adım atmış olursunuz.

ŞEKER YÜKSELİNCE NE YAPMAK GEREKİR?

Şekerin yükselmesi farklı yan etkileri beraberinde getirebilir. Şekeri dengede tutmak için gün içinde bol su içmek gerekir. Öte yandan şekerin yükselmemesi için düzenli olarak egzersiz yapmak da fayda sağlar. Kan şekerinin yükselmemesi ve daha sağlıklı bir hayat sürdürmek için kaliteli karbonhidratların tüketilmesi önerilir. Bu gibi durumlarda öğün sayısını arttırmak ancak her öğünde az yemek yemek gerekir. Şeker seviyesini dengede tutmak için abur-cuburlardan uzak durulmalı, paketli gıdalar tüketilmemelidir.

YÜKSEK ŞEKERİNİ EN ÇABUK NE DÜŞÜDÜR?

-Yapılan bir araştırmaya göre, şeker hastalarının günde bir kase yoğurt yemesi hem diyabet riskini azaltır hem de kan şekerini düşürür.

-Günde bir çay kaşığı tarçın tüketmek kan şekerini dengeler. Tarçını meyvenin üzerine serperek ya da sütün içine karıştırarak tüketebilirsiniz.

- Günde iki bardak yeşil çay içerek kan şekerini dengeleyebilirsiniz. Yüksek kan şekerini düşürmek için yeşil çay tüketmek doğru bir tercih olacaktır.

-Keten tohumu, yüksek kan şekerini en çabuk düşüren gıdalar arasında yer alır. Bu baharat, kan şekeri seviyesini dengede tuttuğu için diyet programlarında önemli bir yer tutar. Diyabet hastaları bireyler için de keten tohumu önerilir.

-Fesleğen diyabetle savaşmada etkilidir. Fesleğen yapraklarının kaynatılarak tüketilmesi önerilir.

Limon kabuğunun faydaları saymakla bitmiyor Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz; çayınıza ya da rendeleyerek salata ve kurabiyelerinize katabileceğiniz limon kabuğunda saklı 6 faydayı anlattı, limon kabuğu ile yapılmış sağlıklı limonata tarifi verdi, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Korona sonrası limona talep arttı Türkiye'nin en büyük limon üretim merkezi Mersin'de hasat sonuna yaklaşılırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ürüne talebin arttığı bildirildi.