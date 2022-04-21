Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Günlük tempo içinde yemek yemeye fazla zaman ayıramadığımız için hızlıca yiyip sofradan kalkıyoruz. Ancak yakın zamanda yayınlanan bir çalışma hızlı yemenin obezite riskini artırdığını gösterdi.

‘American Jounal of Clinical Nutrition’ dergisinde yayınlanan çalışmaya göre; yeme hızı ne kadar azalır, çiğneme ne kadar uzarsa daha az yiyecekle doymak mümkün oluyor.

Çalışmayı değerlendiren Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi İç Hastalıkları Uzm. Dr. Mehmet Akif Öztürk, hızlı yemek yiyen insanların, yavaş yiyenlere oranla daha şişman olduklarını belirterek "Hızlı yemenin doyma üzerine iki türlü etkisi var. Birincisi hızlı yerken dil üzerindeki reseptörler yiyeceği tam olarak algılayamadığı için beyne doyma sinyalleri gitmiyor bu da daha fazla yemeye sebep oluyor. İkincisi de doyma sinyalleri ilk 15 dakikadan sonra gittiği için hızlı yiyen kişi doyduğunu anlayana kadar gereğinden fazla yiyecek tüketmiş oluyor. Bütün bunlar da obeziteye sebep oluyor. Çalışma, obeziteden korunmak için besinlerin uzun süre çiğnenmesini tavsiye ediyor" dedi.

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