Türkiye Gazetesi

Bilim adamları olası iki yeni pandemiye karşı uyarıp tarih konusunda bilgi verdi. Üstelik uzmanlar iki salgının birleşip Covid’den daha ölümcül olabileceğini belirtti.

COVID’DEN DAHA ÖLÜMCÜL BİR KRİZ GELİYOR

Hayvanlar arasında yayıldıkça virüsün insanları enfekte etmesi ve Covid'den daha ölümcül bir küresel krize neden olması konusunda artan endişeler var.

Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda şu anda dolaşımda olan H5N1 ile akraba olan bir virüsün neden olduğu İspanyol gribi salgını nedeniyle yaklaşık 50 milyon kişi ölmüştü. Yani o sırada hayatta olan her 35 kişiden biri hayatını kaybetmişti.

Şimdiye kadar kuş gribinin yeni bir türü olan H5N1 virüsü ise Eylül 2021'den bu yana dünya çapında 22 milyondan fazla kuş ve kümes hayvanında tespit edildi. Verilere göre, vaka sayısı bir önceki yılın rekorunu ikiye katladı.

Birleşik Krallık'ta, aylardır İskoçya ve doğu kıyılarındaki adalarda tüylü leşler kumsallara saçılırken, Brighton'da gökyüzünden martılar yağıyor.

UZMANLARDAN UYARI

Cornwall Wildlife Trust (Yaban Hayvan Vakfı), geçen hafta bir uyarı yayınlayarak, halkı hasta veya ölü deniz kuşlarından uzak durmaya ve 'hiçbir koşulda hayvanlara dokunmamaya' çağırdı.

“VAKA NE KADAR ÇOKSA RİSK O KADAR YÜKSEK”

East Anglia Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalık uzmanı olan Profesör Paul Hunter, “Kuş gribinin başka bir insan salgınına neden olup olmayacağını değil, bunun ne zaman meydana geleceğini konuşmak gerekiyor” dedi.

Prof. Dr. Hunter, "Bunların olması mümkün ancak asla gerçekten ne zaman olacağını tahmin edemezsiniz. Fakat etrafta ne kadar vaka olursa, risk o kadar yüksek olur” dedi.

“FELAKETE DAVETİYE ÇIKARABİLİR”

Öte yandan Prof. Hunter, bu yıl kış aylarında büyük bir mevsimsel grip salgını beklediğini söyledi ve “Etrafta aynı anda çok sayıda kuş ve mevsimsel grip olması felakete davetiye çıkarabilir” şeklinde konuştu.

Nottingham Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojisinde fahri profesör olan Keith Neal ise bu kış en büyük viral tehdidin normal grip olduğuna inanıyor.

Uzmanlar bağışıklık sistemimizin son iki buçuk yıllık karantina dönemi ve sınırlı sosyal etkileşimler nedeniyle ciddi şekilde zayıfladığını düşünüyor.

Prof. Neal, “Mevsimsel gribin geleceğini biliyoruz, öte yandan ufukta kuş gribi de var. Mevsimsel grip ve kuş gribi ne kadar çok yaygınlaşırsa, ikisinin etkileşime girme ve büyük bir genetik değişime neden olma riski o kadar büyük olur” dedi.

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‘Sessiz sağlık krizi’ kapıda: Covid-19’un yol açtığından daha fazla ölüme yol açabilir 2019'un son aylarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı bir araştırma yapıldı. Koronavirüsle mücadelede önlemler bir bir kalkarken İngiltere’deki uzmanlar ‘sessiz’ sağlık krizi konusunda uyarıda bulundu. Üstelik bu kriz, covid-19’un yol açtığından daha fazla ölüme yol açabilir.