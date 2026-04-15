Hindistan'da elektrik santrali patladı! Çok sayıda ölü var
Hindistan’ın Çatisgarh eyaletinde bir elektrik santralinde meydana gelen kazan patlaması faciaya yol açtı. İlk belirlemelere göre 9 işçi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.
- Patlama, Sakti bölgesindeki Singhitarai köyünde bulunan bir enerji santralinde meydana geldi.
- Henüz belirlenemeyen bir nedenle kazan patlaması oldu.
- Patlama sonucu santralde büyük hasar oluştu.
- Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
- Enkaz altında kalan başka işçilerin olup olmadığını belirlemek için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
- Olayın nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.
9 İŞÇİ ÖLDÜ, YARALILAR VAR
Patlamanın şiddetiyle santralde büyük hasar oluşurken, ilk tespitlere göre 9 işçi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ekipler tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yetkililer, patlama sonrası enkaz altında kalan başka işçilerin olup olmadığını belirlemek için arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, olayın nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Santral yönetimi ise yaptığı açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve yetkililerle koordineli şekilde soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.