Hindistan’ın Çatisgarh eyaletinde bir elektrik santralinde meydana gelen kazan patlaması faciaya yol açtı. İlk belirlemelere göre 9 işçi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.

Hindistan’da bir enerji santralinde yaşanan patlama can kayıplarına neden oldu. Çatisgarh eyaletine bağlı Sakti bölgesindeki Singhitarai köyünde bulunan tesiste, henüz belirlenemeyen bir nedenle kazan patlaması meydana geldi.

9 İŞÇİ ÖLDÜ, YARALILAR VAR

Patlamanın şiddetiyle santralde büyük hasar oluşurken, ilk tespitlere göre 9 işçi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ekipler tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, patlama sonrası enkaz altında kalan başka işçilerin olup olmadığını belirlemek için arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, olayın nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Santral yönetimi ise yaptığı açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve yetkililerle koordineli şekilde soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

