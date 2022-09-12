Türkiye Gazetesi

Kendi uyguladığı bir yöntem ile dudak şekillendirme uygulamasından da bulunan Nurlana Mammadova; bunların yanı sıra Jawline, yanak dolgusu, botoks gibi pek çok uygulamayı da profesyonel bir şekilde gerçekleştiriyor. Burun dikleştirme uygulamasında hijyenik bir ortamda ve titiz bir şekilde işlem yapmanın oldukça önemli olduğunu belirten Mammadova, “Her medikal estetik uygulamasında temel olan husus, uygulamanın titiz bir şekilde ve uygun koşullar altında gerçekleştiriliyor olmasıdır. Biz de bu konuda üzerimize düşeni yapıyor ve hijyenik koşulları sağladığımızdan emin olduktan sonra burun dikleştirme uygulamasını gerçekleştiriyoruz.” ifadelerinde bulundu.

Cerrahi Olmayan Burun Dikleştirme Farklı Amaçlarla Tercih Edilen Bir Uygulama

Ameliyatsız burun dikleştirme uygulamasının farklı amaçlarla yapıldığını belirten Nurlana Mammadova, konuyla ilgili açıklamalarında şu sözlere yer verdi: “Cerrahi olmayan burun dikleştirme uygulaması, farklı nedenlerle ihtiyaç duyulan bir uygulamadır. Örneğin kepçeli burun yapısını düzeltmek için burun dikleştirme uygulamasına ihtiyaç duyuluyor. Bunun yanı sıra burundaki yumru görünümünü azaltmak, simetri geliştirmek, yassı köprüyü düzeltmek gibi amaçlarla da burun dikleştirme uygulamasının gerçekleştirildiğini söyleyebilirim.”

Farklı İşlem Basamaklarını Bünyesinde Barındırıyor

Burun dikleştirme uygulamasının farklı işlem basamaklarını bünyesinde barındırdığını belirten Nurlana Mammadova, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Her medikal estetik uygulamasında olduğu gibi burun dikleştirme uygulamasında da farklı işlem basamakları mevcuttur. Genellikle pürüzsüz ve daha simetrik bir burun yapısına ulaşım sağlanabilmesi için doldurulması gereken alanlara enjekte edilebilir bir dolgu maddesinin uygulanması gerekiyor. Bu işlemlerin her biri oldukça titiz bir şekilde yapılmalı. Profesyonellikten uzaklaşılması, istenilen burun görüntüsüne ulaşılmasını da engelleyecektir.”