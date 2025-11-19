2 yaşındaki Yiğit Görken, evde yediği cevizli kekin solunum yoluna kaçması sonucu nefes alamaz hale geldi. Annesinin yaptığı Heimlich manevrasına rağmen durumu düzelmeyen çocuk, hastaneye kaldırıldı. Yapılan başarılı bronkoskopi operasyonuyla hayata döndürüldü.

Evde yediği cevizli kekin parçalarının solunum yollarına kaçması sonucu hızla durumu kötüleşen 2 yaşındaki Yiğit Görken, ailesinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

HIZLI MÜDAHALE İLE HAYATA TUTUNDU

Solunum yetmezliği nedeniyle acil serviste entübe edilerek makineye bağlanan Yiğit, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Uzman Dr. Selim Özkaya'nın hızlı müdahalesiyle hayata tutundu. Hastaneye ambulansla kabul edilen küçük hastaya hemen ameliyathanede bronkoskopi işlemi uygulandı.

Evde kek yerken nefesi kesildi! 2 yaşındaki Yiğit’e hızlı müdahale…

“AKCİĞERLERİNİ TEMİZLEDİK”

Konuyla ilgili açıklama yapan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Selim Özkaya, "2 yaşındaki Yiğit Görken hasta evde kek yerken aniden morarması ve solunum sıkıntısı olmuş. Annesi Heimlich manevrası yapmış, bir miktar yemek parçaları çıkmış ancak solunum şikayetinin devam etmesi üzerine acil servise götürülmüş. Acil servise ciddi solunum sıkıntısı olan hasta entübe edilmiş, makineye bağlanmış. Biz hastayı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kabul ettik. Ambulansla gelen hastaya hızlıca ameliyathanede bronkoskopi işlemi yaptık. Ana havayolları trekeada ve solunum yollarında yemek parçaları, ceviz parçaları vardı. Akciğerlerini güzelce temizledik" dedi.

TABURCU OLDU

Başarılı operasyonun ardından Yiğit Görken, entübe şekilde Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne alındı. Uzm. Dr. Özkaya, "Yaklaşık 3 gün kadar entübede izlendi hastamız. Sonrasında genel durumun düzelmesi neticesinde ekstübe edildi. Makineden ayrıldı. Bir hafta kadar çocuk yoğun bakımda takip edildi. Şu an çocuk cerrahi servisine aldık. Hastamızın genel durumu iyi, taburcu edildi" diye konuştu.

ANNESİ OLAY ANINI ANLATTI

Olay anını anlatan anne Melda Görken ise, ilk yardımın önemine dikkat çekti. Görken, "Ablamın evine çocuğumla birlikte misafirliğe gittim, ablamla çay içiyordum. Oğlum da yanımda ev yapımı cevizli kek yiyordu. Birdenbire ne olduğunu anlamadan boğulma ve nefes alamamaya başladı. Önce sırtına vurdum olmadı, ardından hemen çocuğuma Heimlich manevrası yaptım ama fayda etmeyince hastaneye götürdük" şeklinde konuştu.

Anne Görken'in hızlı ve doğru ilk yardım müdahalesine rağmen solunum yolundaki parçaların tamamı çıkmayınca hastanede uzman doktorun hızlı ve başarılı cerrahi operasyonu küçük Yiğit'i hayata döndürdü.



