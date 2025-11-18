Uzm. Dr. Konul Faramarzi, birçok kişinin “şekersiz besleniyorum” sanarken hazır gıdalardaki gizli şekerlerle farkında olmadan yüksek şeker aldığını belirtti.

“Şeker tüketmiyorum” diyen birçok kişinin farkında olmadan yüksek miktarda şeker aldığını söyleyen Uzm. Dr. Konul Faramarzi, şekerin tatlıların dışında hazır gıdalarda “gizli” şekilde bulunduğunu hatırlattı.

Kahvaltılık gevrekler, aromalı yoğurtlar, soslar, paketli atıştırmalıklar, hazır meyve suları ve soğuk çayların yüksek miktarda gizli şeker içerdiğini ifade eden Faramarzi, “Etiketlerde glikoz şurubu, fruktoz, dekstroz, maltoz, sakkaroz, invert şeker şurubu gibi farklı isimlerle karşımıza çıkar. Bu nedenle gıda etiketi okumak birinci adımdır” diye konuştu.

ZİYNETİ KOCABIYIK

Haberle İlgili Daha Fazlası