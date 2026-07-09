Araştırmalar, erken doğum yapan annelerin plasentalarında yüzde 50’den fazla mikroplastik bulunduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, görünmez plastiklerin anne karnındaki bebeğin gelişimini bozarak prematüre doğumu tetiklediğini belirtti.

Son yıllarda giderek artan erken doğum vakalarında yediğimiz yiyecekler, içtiğimiz sular ve hatta soluduğumuz havada bol miktarda bulunan mikroplastiklerin rolü var mı? Bu sorunun cevabını gebelik alanının en önemli kongrelerinden biri olan Society for Maternal-Fetal Medicine toplantısında sunulan çalışma verdi. Zamanında doğan bebeklerle prematüre bebeklerin karşılaştırıldığı çalışmada erken doğum yapan annelerin plasentalarında yüzde 50’den daha fazla mikroplastik ve nanoplastik bulundu.

Son iki yılda yayımlanan çalışmaların, erken doğumun sadece genetik veya gebelik komplikasyonlarından değil, çevresel maruziyetlerden de önemli ölçüde etkilendiğinin kanıtladığını söyleyen Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arif Aktuğ Ertekin “İklim değişiklikleri, özellikle aşırı sıcak havalar, hava kirliliği, annelerin yoğun stres yaşamaları, kullandığımız materyallerden kopan plastik parçacıkları, sentetik kimyasallar, böcek ilaçları, bazı hormon ilaçları, tütün ve ürünleri, alkol, yoğun iş hayatı, uzun süre ayakta kalmayı gerektiren işler ve gebelikte fiziksel travmalara yani şiddete maruz kalma gibi durumlar erken doğum riskini artıran sebepler arasında gösteriliyor. Özellikle mikroplastikler anne karnındaki bebeği çok etkiliyor ve erken doğumlara, düşüklere sebep oluyor” dedi.

“Mikroplastikler erken doğuma nasıl sebep olur?” diye düşünebilirsiniz. Yapılan laboratuvar çalışmaları, mikroplastiklerin plasentaya yerleşerek, kronik inflamasyon oluşturduklarını, DNA hasarı yapan oksidatif stresi artırdığını, plasentanın bebeğe oksijen ve besin taşımasını bozduğunu ve doğumu başlatan biyolojik sinyalleri erkenden tetikleyerek erken doğuma sebep olduğunu kanıtlıyor.

'Prematüre salgınının' suçlusu bulundu! Mikroplastikler erken doğuma sebep oluyor

OBEZİTE DE ERKEN DOĞUM SEBEBİ

Öte yandan toplumlarda hızla artan, obezite, diyabet, tiroit hastalıkları ve hipertansiyon gibi kronik sağlık sorunları veya bu hastalıkların gebelikte ortaya çıkmasının, bebeklerin gelişimini olumsuz etkilediğini anlatan Prof. Dr. Ertekin “Bütün bu metabolik hastalıklar düşük doğum ağırlığı, erken doğum veya bebeğin tıbbi sebeplerle erken doğurtulmasına yol açabilmektedir. Bu sorunların aynı anda birlikte olması, riski daha da artıran durumlardır” değerlendirmesini yaptı.

Dünyada her yıl 13,4 milyon bebek zamanından önce dünyaya geliyor. Erken doğum, 5 yaş altı çocuk ölümlerinin bir numaralı nedeni olmayı sürdürüyor.

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10 BEBEKTEN BİRİ ERKEN DOĞUYOR

WHO, UNICEF ve dünyanın önde gelen yenidoğan araştırmacıları tarafından hazırlanan “Born Too Soon: Global Epidemiology of Preterm Birth and Drivers for Change” adlı uluslararası araştırmaya göre dünyada her 10 bebekten 1’i erken doğuyor. Bu oran giderek yükseliyor.

Prof. Dr. Arif Aktuğ Ertekin

TÜRKİYE’NİN ERKEN DOĞUM ORANI YÜZDE 11’E ULAŞTI

Prematüre doğum oranlarında Türkiye, dünya ortalamasının üzerinde bulunuyor. Aynı küresel analizde Türkiye’nin erken doğum oranı yaklaşık yüzde 11 olarak hesaplanıyor. Bu oran, dünya ortalaması olan yüzde 9,9’un üzerinde. Daha da önemlisi Türkiye, erken doğumun görece daha sık görüldüğü ülkeler arasında yer alıyor.

ANNEYE NASIL ULAŞIYOR?

En önemli plastik

kaynakları şunlar:

* Plastik şişeler

* Tek kullanımlık ambalajlar

* Plastik saklama kapları

* Deniz ürünleri

* İçme suyu

* Ev tozu

* Sentetik kıyafetlerden

kopan lifler

* Solunan hava

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BEBEĞİ VE ANNEYİ NASIL KORUYALıM?

* Cam veya paslanmaz çelik saklama kaplarını tercih etmek.

* Sıcak yiyecek ve içecekleri plastik kaplarda bekletmemek.

* Plastik kapları mikrodalgada ısıtmamak.

* Tek kullanımlık plastik tüketimini azaltmak.

* Evi düzenli havalandırıp toz birikimini azaltmak.

* İşlenmiş ve plastik ambalajlı gıdalar yerine taze gıdaları tercih etmek.

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