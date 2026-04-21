Rıza Kocaoğlu, katıldığı bir programda 16 kilo verdiğini söyledi. Ünlü oyuncu, uyguladığı beslenme yöntemiyle ilgili yaptığı açıklamalarla şaşırttı. Kocaoğlu, belirli aralıklarla su diyeti yaptığını ve bu süreçte 7 gün boyunca yalnızca su tükettiğini ifade etti. Ancak konuya ilişkin uzman görüşleri dikkat çekti. Su diyeti gibi uygulamaların kas kaybı, ritim bozukluğu ve kalp sağlığı açısından riskler taşıyabileceği belirtildi.

“Organize İşler”, “Çukur”, “Kuzey Güney” ve “Karadayı” gibi birçok yapımda rol alan 47 yaşındaki oyunc Rıza Kocaoğlu, son dönemde verdiği kilolar ve uyguladığı yöntemle öne çıktı.

Fatih Altaylı ile Pazar Sohbet programına konuk olan Kocaoğlu, fit görünümüne dair merak edilenleri cevapladı. Sunucu Fatih Altaylı’nın “16 kiloyu nasıl verdiniz?” sorusuna cevap veren oyuncu, hem spor hem de beslenme düzenine dikkat ettiğini belirtti. Kocaoğlu, kendi vücut ağırlığıyla egzersiz yaptığını ve boks sporuyla ilgilendiğini söyleyerek formunu bu şekilde koruduğunu ifade etti.

“6 AYDA BİR SU DİYETİ YAPIYORUM”

Beslenme rutinine ilişkin de açıklamalarda bulunan oyuncu, “6 ayda bir su diyeti yapıyorum” sözleriyle dikkat çekti. Kocaoğlu, bu yöntemin doktor kontrolünde uygulanması gerektiğini vurgulayarak, süreci şöyle anlattı:

“7 gün boyunca sadece su içiyorum. Öncesinde sebze sulu detoks yapan merkezlere gittim ve bu süreci orada öğrendim.”

“ENERJİDEN UYUYAMIYORUM”

Ünlü oyuncu ayrıca bu uygulamaların ardından sağlık kontrollerinde olumlu sonuçlar aldığını iddia etti:

Oradaki doktorlarla falan sohbetlerimden daha etkili olduğunu gördüm. Önce bir gün yaptım, 3 gün yaptım, sonra 7 gün yaptım. Sonra bir baktım ben bunu yapınca checkup'a gidiyorum. Karaciğerimde sıfır yağlanma çıkıyor. Cildim parlıyor. 4. gün açlıktan değil enerjiden uyuyamıyorum.

UZMANI UYARDI: SAÇMA SAPAN BİR DİYET

Öte yandan uzmanlar ise bu tür diyetlere karşı uyarılarda bulunuyor. Özellikle hızlı kilo kaybının kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği ifade ediliyor.

Girişimsel ve Klinik Kardiyolog Prof. Dr. Muhammed Keskin, Instagram’dan çektiği videoda su diyeti ile ilgili uyarılarda bulundu. Son dönemde bu diyeti yapan kişileri sosyal medyada sıkça görmeye başladığını belirten Keskin “Önce biraz yorgunluk oldu sonra kendimi iyi hissetmeye başladım diyenler var. Tabii ki kendinizi çok iyi hissedersiniz çünkü vücudun kendini koruyucu mekanizmaları var. İsterseniz hiçbir şey yemeyin sadece su için yine de hayatta kalırsınız. Ama sonrasında kaslarınız erir, verdiğiniz kiloları daha hızlı geri alırsınız. Yazık değil mi vücudunuza. Neden kendinize yazık ediyorsunuz. Su diyeti, saçma bir diyet. Vücudunuzla dalga geçmeyin. Bu kadar hızlı kilo kaybedilmesi kalp yetmezliği riskini de artırıyor. Hızlı verilen kiloyla beraber potasyum seviyeniz düşmeye başlıyor. Bu da hayati ritim bozukluğu riskini ciddi şekilde artırıyor. Bu tür diyetlerden uzak durun” dedi.

EN SAĞLIKLI SEÇENEK AKDENİZ DİYETİ

Sağlık uzmanları, bu tür aşırı kısıtlayıcı yöntemler yerine daha dengeli ve sürdürülebilir beslenme modellerinin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu noktada en çok önerilen beslenme modellerinden biri ise Akdeniz diyeti olarak öne çıkıyor.

Akdeniz diyetinde temel mantık doğal, işlenmemiş ve mevsiminde gıdaları tüketmek. Günlük beslenmenin büyük kısmını sebze, meyve, tam tahıllar ve baklagiller oluşturuyor. Zeytinyağı ana yağ kaynağı ve neredeyse tüm yemeklerde kullanılıyor.

Ana kurallar:

Sebze ve meyveyi bol tüket (günde en az 4–5 porsiyon).

Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ürünleri tercih et.

Haftada birkaç kez balık tüket (özellikle somon, sardalya gibi).

Kırmızı eti azalt, onun yerine tavuk ve baklagillere yönel.

Süt ürünlerini ölçülü tüket (yoğurt ve peynir ağırlıklı).

Şekerli ve işlenmiş gıdalardan uzak dur.

Bol su iç.

Örnek bir gün: Kahvaltı: Zeytin, domates, salatalık, tam buğday ekmeği, peynir

Öğle: Zeytinyağlı sebze yemeği + yoğurt

Akşam: Izgara balık + salata

Ara öğün: Meyve veya çiğ kuruyemiş

