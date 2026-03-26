“İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa” kampanyasıyla bir yılda 513 ton kilo verildi, 211 bin kişi ideal kilosuna ulaştı. İstanbul, Denizli ve Van en fazla kilo verilen şehirler oldu.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Sağlık Bakanlığı tarafından geçen yıl mayıs ayında başlatılan “İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa” kampanyasının dikkat çeken sonuçları açıklandı.

Kampanya ile bir yılda şu sonuçlar elde edildi:

>> İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa Kampanyası ile 513 ton kilo kaybedildi.

>> SHM’lerde takiplerine devam eden yaklaşık 211 bin kişi ideal kilosuna kavuştu.

>> Toplamda en fazla kilo verilen şehirler; İstanbul, Denizli ve Van oldu.

>> Takiplerine en çok devam eden danışanlar İstanbul, Antalya ve Van’da kayıtlara geçti.

>> Daha önce boy-kilo ölçümü yapılan 10 milyon kişinin yaklaşık yüzde 45’i fazla kilolu çıkmıştı.

Kampanya dâhilinde milyonlarca vatandaşın boy ve kilo ölçümleri yapılırken, fazla kilolu olduğu belirlenen bireyler Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirildi. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu “Türkiye genelinde 10 milyon kişinin dâhil olduğu kampanyada, 211 bin vatandaş ideal kilosuna ulaştı. Özellikle beslenme alışkanlıkları zayıf olan kişiler, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan danışmanlık hizmetlerinden büyük fayda gördü” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası