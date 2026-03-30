Sarah Williams, uzun süre kabızlık şikayetiyle başvurduğu sağlık kuruluşlarında kendisine yalnızca müshil önerildiğini, ancak daha sonra pankreas kanseri teşhisi konulduğunu açıkladı. İngiltere’nin Essex bölgesinde yaşayan 53 yaşındaki Williams’ın yaşadıklarını anlattı ve hastalığın erken belirtilerinin gözden kaçabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ocak 2025’te bağırsak hareketlerindeki düzensizlik nedeniyle aile hekimine başvuran Sarah Williams, iddiasına göre her seferinde eczaneden müshil alması yönünde yönlendirildi.

ARKADAŞI GÖZLERİNDE SARARMA FARK ETTİ

Şubat ayında torunlarına baktığı sırada bir arkadaşının gözlerinde sararma fark etmesi üzerine paniğe kapılan Williams, acil sağlık hattını aradı. Kısa sürede hastaneye kaldırılan kadına yapılan kan testleri ve tomografi incelemelerinin ardından pankreas kanseri teşhisi konuldu.

“EŞİMLE BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADIK”

Teşhis anını “Eşimle birlikte büyük bir şok yaşadık” sözleriyle anlatan Williams, hastalığın bu noktaya geleceğini hiç düşünmediğini belirtti. Süreç boyunca belirtilerinin ciddiye alınmadığını ifade eden Williams, kabızlık şikayetini dile getirdiği her başvuruda benzer cevaplar aldığını iddia etti.

ERKEN EVREDE BELİRTİ VERMEYEBİLİR

Uzmanlara göre hastalık genellikle erken evrede belirti vermediği için geç teşhis ediliyor ve bu durum tedavi başarısını düşürüyor. Verilere göre hastaların yalnızca dörtte biri teşhisten sonra bir yıldan uzun süre yaşayabiliyor.

FARK EDİLMESİ ZOR

Pankreas, mide arkasında yer alan ve sindirime yardımcı hormonlar üreten bir organ olarak tanımlanıyor. Konumu ve küçük yapısı nedeniyle tümörlerin fiziksel muayenede fark edilmesi zor oluyor. Uzmanlar ayrıca yaşın önemli bir risk faktörü olduğunu, ancak son yıllarda özellikle kadınlar arasında daha genç yaş gruplarında da artış görüldüğünü belirtiyor.

AMELİYAT OLDU, KOMPLİKASYON PEŞİNİ BIRAKMADI

Teşhis sonrası Williams’a tedavi seçenekleri olarak tedavisiz izlem, kemoterapi veya cerrahi sunuldu. Williams, tümörün ve çevresindeki 20 lenf düğümünün çıkarıldığı ‘whipple’ adı verilen ameliyatı tercih etti. Ameliyatın ardından komplikasyonlar yaşayan hasta, dikişlerinin açılması nedeniyle yeniden operasyon geçirdi. Taburcu edildikten kısa süre sonra şiddetli ağrıyla tekrar hastaneye kaldırılan Williams’ta akciğerlerde pıhtı ve sepsis tespit edildi.

Uzun süre kabızlık çekti… Gözleri sararmaya başlayınca teşhis kondu

YENİ SAĞLIK SORUNLARI ORTAYA ÇIKTI

Yaklaşık dört haftalık tedavi sürecinin ardından taburcu edilen Williams, daha sonra kemoterapiye başladı. Ancak kan değerlerinin düşmesi nedeniyle tedavi yarıda kesildi. İlerleyen süreçte karaciğerinde apse tespit edilen hasta, yeniden hastanede tedavi gördü.

2026 yılı başında yapılan tetkiklerde hastalığın akciğer, karaciğer ve pankreas çevresine yayıldığı belirlendi. Tedavi sürecinde yaşanan gecikmeler nedeniyle Williams, kemoterapiyi özel olarak finanse etmeye başladı. Ailesi tarafından başlatılan bağış kampanyasıyla destek sağlandığı belirtildi.

SİGARA, ALKOL VE OBEZİTE BAŞ RİSK

Uzmanlar, pankreas kanserinin kesin nedenlerinin tam olarak bilinmediğini ancak sigara, alkol kullanımı ve obezitenin risk faktörleri arasında yer aldığını ifade ediyor. Ayrıca bazı araştırmalar, sebze ağırlıklı beslenmenin riski azaltabileceğine işaret etse de bu konuda daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.

