Van’da nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran 36 yaşındaki iki çocuk annesi, acil ameliyata alındı. Hastalığı ortaya çıkan kadının ameliyatı yaklaşık 4 saat sürdü. Operasyon sonrası ise sağlığına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Van’da yaşayan 2 çocuk annesi 36 yaşındaki Özlem Savaş, nefes darlığı şikayetinin artması üzerine Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu. Burada yapılan ilk müdahale ve tetkiklerin ardından durumu kritik değerlendirilen genç anne, ileri tetkik ve tedavi amacıyla hastanenin kalp merkezinde müşahede altına alındı. Burada hastanenin kardiyoloji, kalp damar cerrahisi ve enfeksiyon hastalıkları birimlerinin ortak değerlendirmesi sonucu, hastanın kalp kapakçığında ciddi hasar ve enfeksiyon tespit edilerek acil operasyon kararı verildi.

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, gerçek ortaya çıktı! Acil ameliyata alındı

OPERASYON 4 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 4 saat süren başarılı bir cerrahi müdahaleyle kalp kapakçığı değiştirilen hasta, bir aylık yoğun bakım ve servis takibinin ardından taburcu aşamasına geldi.

DOKTORLAR HASTALIĞINI TESPİT ETTİ

Konuya ilişkin konuşan Kalp Damar Cerrahi Op. Dr. Tahir Olgaç, hastanın acil servise ciddi bir nefes darlığı şikâyetiyle başvurduğunu hatırlattı. Op. Dr. Olgaç, "Burada yapılan incelemelerde; hastanın kalp kapakçığında ciddi bir kaçırma mevcut olduğu, 'korda rüptürü' dediğimiz olayın gerçekleştiği ve vejetasyonların görüldüğü tespit edilmiştir. Kardiyoloji ekibi tarafından hemen yatışı verilip, ileri tetkik amaçlı yoğun bakımda takip edilmekteydi. Hastamızın genel durumu kötüleşmeye başlayınca; kalp damar cerrahisi, kardiyoloji ve enfeksiyon bölümlerinin ortak kararıyla acil kapak ameliyatına alınmasına karar verdik. Ertesi gün ameliyat hazırlıklarını tamamlayıp, hastamızı acil bir şekilde operasyona aldık. Çok şükür ameliyatı başarılı geçti ve kapağını değiştik" dedi.

BİR AYDIR ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Hastanın geçmişi şikayetleri konusunda da bilgi veren Olgaç, "Hastamızın kapağının bu hale gelmesinin nedeni; yaklaşık 12 yıldır endokardit dediğimiz kalp kapakçığı enfeksiyonu sebebiyle antibiyotik profilaksisi yapılan bir hasta olmasıdır. Aynı zamanda bu hastamızda, yakın zamanda tedavisini almış olmasına rağmen gelişen bir Brucella endokarditi öyküsü de mevcuttur. Bu sebeple ameliyatını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Şu an için her şey yolunda. Kendisi yaklaşık bir aydır servisimizde antibiyotik tedavisi görmekteydi. Tedavisini tamamlamış bulunmaktayız; bugün de bayram öncesi kendisini evine göndermeyi planlıyoruz" diye konuştu.

TABURCU OLDU

Yaklaşık bir aylık ameliyat sonrası takibin ardından, şu an sağlığına kavuşmuş bir şekilde hastayı taburcu edeceklerini ifade eden Kalp Damar Cerrahi Op. Dr. Uğur Postal da "Ameliyatımız yaklaşık 4 saat sürmüştü. Ameliyat esnasında herhangi bir komplikasyon gerçekleşmedi. Planladığımız şekilde, hızlı ve başarılı bir operasyonla hastamızın kapağını değiştirdik ve kendisini postoperatif yoğun bakıma aldık. Daha sonraki takibinde hastamızı servise naklettik; şu anda da taburcu olmasını planlamaktayız" şeklinde konuştu.

Ameliyat sonrası sağlığına kavuştuğunu dile getiren Özlem Savaş isimli hasta da başarılı ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.

