Yaşlanmanın sırrı çözülüyor! O yaşlara dikkat çekildi

Yeni bir araştırma, yaşlanmanın yavaş bir süreç olmadığını, 44 ve 60 yaşlarında ani değişimlerle hızlandığını ortaya koydu.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Stanford Üniversitesinden bilim insanları, yaşlanmanın bu iki yaş döneminde büyük bir ivme kazandığını, özellikle kardiyovasküler hastalıklar ve kas-iskelet sistemi problemlerinin bu dönemde arttığını belirledi.

Bu bulgular, yaşlanma sürecine yönelik alınacak tedbirler ve hayat tarzı değişiklikleri için kritik ipuçları sunuyor. Hayat tarzını erken dönemde düzenlemek, yaşlanmanın olumsuz etkilerini hafifletebilir.