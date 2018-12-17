Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan lider olarak çıkan 8 takım ve gruplarını 2. sırada tamamlayan 8 takım, iki ayrı gruba ayrıldı.

LİDERLER

Barcelona

Bayern

Dortmund

Juventus

Man. City

Paris

Porto

Real Madrid

İKİNCİLER

Ajax

Atlético

Liverpool

Lyon

Manchester United

Roma

Schalke

Tottenham

Kura çekimi sonrası eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Schalke 04-Manchester City

Atletico Madrid- Juventus

Manchester United-Paris Saint Germain

Tottenham-Borussia Dortmund

Olympique Lyon-Barcelona

Roma-Porto

Ajax-Real Madrid

Liverpool-Bayern Münih