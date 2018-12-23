Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş İstanbul derbisinde Kasımpaşa karşısında ağır bir mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlılar mentâl ve fiziksel olarak hiç hazır gözükmüyordu maça. Ligin en iyi hücum yapan takımı olan Kasımpaşa, bu özelliğini ilk yarıda bolca gösterdi. Mustafa Denizli’nin öğrencileri çok daha büyük farkla önde bitirebilecekleri ilk yarıda Beşiktaş’a 2-0’lık üstünlük kurdu. Maça şanssız başlayan siyah-beyazlılarda Dorukhan Toköz’ün golü elle oynama gerekçesiyle VAR kararıyla iptal edildi. Son haftalarda takımın en iyi ismi olan Dorukhan, bu golün sevinci sırasında bileğinden sakatlanarak 5. dakikada oyundan çıktı ve yerine Babel girdi. Çok geçmeden Paşa’nın golü geldi. Gökhan Gönül’ün kafayla verdiği pası (!) Loret Sadiku gole çevirdi. Diagne 19. dakikada VAR uygulamasıyla iptal edilen golünden sonra daha da hırslandı ve 45+1’de ağları bir daha havalandırdı: 2-0.

PENALTI BİTİRDİ

İkinci golden önce sakatlanan Adriano da sakatlanıp yerine Fatih Aksoy girince Beşiktaş’ın ikinci yarıda tek değişiklik hakkı kalmış oldu. Siyah-beyazlılar bu bölüme Mustafa Pektemek’in golüyle başladı. Asisti yapan isim Lens’ti: 2-1. Beşiktaş 70. dakikada beraberlik golüyle burun buruna geldi. Babel iki kişiyi geçtikten sonra karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ama top az farkla auta çıktı. Bu pozisyonun ardından Kasımpaşa penaltı kazandı. VAR’da incelenen pozisyon sonrasında Fatih Aksoy’un, Diagne’ye faul yaptığı tespit edildi. Gol kralı Diagne topun başına geçti ve 2. golünü atarak skoru 3-1’e getirdi. Pavelka 83’te attığı golle Kasımpaşa adına perdeyi kapattı: 4-1. Beşiktaş devre arasına son derece moralsiz girdi.

King Kong DIAGNE

Kasımpaşa’nın golcüsü Mbaye Diagne için dün ilginç bir durum yaşandı. Senegalli isim golü attı maskeyi taktı ve Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Ancak sonrasında pozisyon VAR’dan izlendi ve öncesinde faul tespit edilip gol iptal edildi ancak sarı kartı geçerliydi. Ki Diagne bu kart sebebiyle Rize maçında cezalı duruma düştü. Aynı isim ilk yarının sonunda klasını gösterip yine ağları havalandırdı. İkinci yarıda da VAR yardımıyla verilen penaltıyı ağlara yollayıp 17 maçta 20 gole ulaştı. Diagne bu sezon El Kabir’in ardından üç büyüklere gol atan ikinci oyuncu olmayı başardı.

Nazara geldi

Beşiktaş’ta yeni moda Dorukhan Toköz’dü. Fakat genç futbolcu için son on beş günde aksilikler ardı ardına geldi. Geçen hafta Trabzon’a attığı gol VAR tarafından ofsayt sebebiyle iptal edilmişti. Dorukhan’ın dün attığı gol de yine VAR’a takıldı ve “el” sebebiyle geçerli sayılmadı. Fakat futbolcu birazdan iptal edileceğinden habersiz olduğu golüne sevinirken sol dizinden sakatlanınca sahayı sedyeyle terk etti. Ödem tespit edilen Dorukhan’ın 3 Ocak’ta başlayacak devre arası kampına yetişeceği açıklandı. Beşiktaş’ta Adriano da sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kaldı.