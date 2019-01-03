Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Geldi, gelecek, geliyor derken Burak Yılmaz sonunda Beşiktaş’ta... Uzun süredir yapılan görüşmeler neticesinde anlaşma sağlandı ve golcü oyuncu tam 11 yıl sonra yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek. Burak Yılmaz’ın eski hocası Şenol Güneş’le birlikte cumartesi günü Antalya kampında düzenlenecek basın toplantısıyla medyanın karşısına çıkarılacağı öğrenildi. Elde edinilen bilgilere göre 32 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş’ın, Trabzonspor’a 950 bin avro bonservis ödeyeceği öğrenildi. Anlaşmanın ise 1,5+1 yıllık olduğu belirtildi. Buna göre Burak Yılmaz yıllık olarak Beşiktaş’tan 2,5 milyon avro ücret alacak.

Güneş faktörü

İlk olarak 2006 yılında Beşiktaş’a transfer olan golcü oyuncu, 2007-08 sezonunun devre arasında Filip Holosko transferi karşılığında Manisaspor’a takas olmuştu. Burak Yılmaz’ın dün gece yaşanan gelişmelerden sonra yeniden Beşiktaşlı olmasında Teknik Direktör Şenol Güneş de çok önemli rol oynadı. Tecrübeli çalıştırıcının golcü oyuncuyu ısrarla takımında görmek istediği öğrenildi. Son günlerde taraftarların tepkisini göz önünde bulunduran siyah-beyazlı yönetim, transferi sonuçlandırmakta sıkıntı çekiyordu.

Taraftar tepkili

Şenol Güneş’in, Burak Yılmaz’la birlikte basın toplantısı düzenleyeceğini ve taraftarlara mesaj vereceğini söylemesi üzerine yönetimin ikna olduğu öğrenildi. Böylelikle yıldız golcünün transferi tamamlandı. Ancak bu transferin daha çok ses getireceği görülüyor. Burak Yılmaz’ı istemeyen taraftarlar, son gelişmelerin ardından sosyal medyada tepki fırtınası oluşturdu. Beşiktaş’ın en önemli taraftar grubu Çarşı’nın yaptığı açıklamada, “Kimse bu büyük taraftarı Beşiktaş ile sınamasın. Ne şerefimizden vazgeçeriz ne de hak yiyenleri buyur ederiz. BURASI BEŞIKTAŞ” ifadeleri yer aldı.

MİLAN ONU İSTİYOR

Ljajic’e dev kanca

Sezon başında Torino’dan kiralanan Adem Ljajic’e İtalyan devi Milan talip oldu. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; İtalyan ekibinin ilgilendiği ilk isim Juventus’un Fiorentina’ya kiraladığı Marko Pjaca. Milan’ın Hırvat futbolcuyu kadrosuna katamazsa rotayı Âdem Ljajic’e çevireceği belirtildi.

Yarım sezondur Beşiktaş forması giyen Âdem Ljajic toplam 20 maçta 4 gol attı, 3 de asist yaptı. Sırbistan Millî Takımı’nda ise Uluslar Ligi’nde 3 maçta 2 golü var.

BUGÜN ANTALYA’DALAR

Kampa gidiyorlar

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısını 26 puanla 7. sırada tamamlayan Beşiktaş, 2. devre hazırlıklarına başlıyor. Bugün Antalya’da toplanacak olan siyah- beyazlılar, 14 Ocak tarihine kadar Belek bölgesinde hazırlıklarına devam edecek. Kartal devre arası kampında 3 hazırlık maçı yapacak.

A. DEMİR’DEN GERİ İSTENDİ

Orkan Çınar dönüyor

Beşiktaş’ın sezon başında Adana Demirspor’a kiraladığı 22 yaşındaki kanat oyuncusu Orkan Çınar, siyah-beyazlı kulübe geri dönüyor. Sözleşmede yer alan “Devre arası geri çağrılabilir” maddesine göre siyah-beyazlı kulüp, genç oyuncuyu Antalya kampına dahil etmeyi planlıyor.