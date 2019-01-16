Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da tartışmalara konu olan futbolcu Tarık Çamdal düğümü çözüldü. 4 sezondur Galatasaray futbolcusu olan ve en son 2015-2016 sezonunda forma giyen Tarık Çamdal ile yolların ayrıldığı açıklandı. Galatasaray Kulübü’nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Tarık Çamdal'ın sözleşmesi şirketimiz tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir” ifadelerine yer verildi.