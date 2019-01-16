Galatasaray’da tartışmalara konu olan futbolcu Tarık Çamdal düğümü çözüldü. 4 sezondur Galatasaray futbolcusu olan ve en son 2015-2016 sezonunda forma giyen Tarık Çamdal ile yolların ayrıldığı açıklandı. Galatasaray Kulübü’nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Tarık Çamdal'ın sözleşmesi şirketimiz tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Galatasaray Tarık Çamdal’ın sözleşmesini feshetti
16.01.2019 - 14:04 | Son Güncelleme: 16.01.2019 - 14:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, futbolcu Tarık Çamdal’ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : galatasaray,tarım çamdal,
598513 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/598513.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
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G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
17
10
5
2
22
8
14
35
2
Trabzonspor
17
8
5
4
32
22
10
29
3
Malatyaspor
17
8
5
4
26
16
10
29
4
Kasımpaşa
17
9
2
6
37
28
9
29
5
Galatasaray
17
8
5
4
30
21
9
29
6
Antalyaspor
17
8
3
6
19
21
-2
27
7
Beşiktaş
17
7
5
5
28
23
5
26
8
Konyaspor
17
6
7
4
23
20
3
25
9
Sivasspor
17
6
6
5
24
23
1
24
10
Göztepe
17
7
1
9
18
19
-1
22
11
Bursaspor
17
4
9
4
17
17
0
21
12
Ankaragücü
17
6
2
9
17
26
-9
20
13
Kayserispor
17
5
4
8
15
25
-10
19
14
Alanyaspor
17
5
3
9
13
22
-9
18
15
Akhisar Bld.Spor
17
4
5
8
19
26
-7
17
16
Erzurum BB
17
3
7
7
16
22
-6
16
17
Fenerbahçe
17
3
7
7
16
24
-8
16
18
Çaykur Rizespor
17
1
9
7
19
28
-9
12
19. Hafta Maçları
25.1.2019
Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
26.1.2019
Çaykur Rizespor - Akhisarspor
26.1.2019
Kayserispor - Bursaspor
26.1.2019
Göztepe - Galatasaray
27.1.2019
Atiker Konyaspor - Antalyaspor
27.1.2019
Sivasspor - Trabzonspor
28.1.2019
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
28.1.2019
Medipol Başakşehir Fk - Kasımpaşa
28.1.2019
Mke Ankaragücü - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
17
13
2
2
30
10
20
41
2
Denizlispor
17
11
3
3
29
17
12
36
3
Gazişehir Gaziantep
17
9
4
4
32
13
19
31
4
Ümraniye
17
9
4
4
20
14
6
31
5
Hatayspor
17
8
5
4
20
10
10
29
6
Osmanlıspor
17
9
2
6
21
13
8
29
7
Boluspor
17
8
4
5
21
16
5
28
8
Altınordu
17
6
8
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20
12
8
26
9
Adana Demirspor
17
7
3
7
22
19
3
24
10
Balıkesirspor
17
6
5
6
17
21
-4
23
11
Adanaspor
17
4
7
6
20
22
-2
19
12
İstanbulspor
17
4
7
6
21
24
-3
19
13
Giresunspor
17
5
4
8
17
22
-5
19
14
Altay
17
4
5
8
21
19
2
17
15
Elazığspor
17
4
4
9
22
29
-7
16
16
Eskişehirspor
17
4
4
9
15
33
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16
17
Afjet Afyonspor
17
4
3
10
21
29
-8
15
18
Karabükspor
17
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7
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-46
-1