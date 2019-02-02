Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı’nda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam bir konuşma yaptı. Futbol Anonim Şirketi’nin Kasım ayı sonu rakamlarının sonuçlandığını belirten Karaçam, “Aralık ayı içerisinde bu durumun ayrıntıları KAP’a bildirildi. Dönem zararı olarak 40,4 milyon TL azaldı. Fenerbahçe’nin yaklaşık borcu 4-4,5 milyar TL olarak gözükmekte. Yönetim olarak mail disiplini kurduk. Yeni gelir kaynakları temin etmeye çalışıyoruz. Başkanımızın da desteği ile bunu temin ettik. Kampanya hazırlığı içindeyiz. Ayrıntılarına şu an giremiyorum ama çok geniş bir gönüllü kadro ve yönetim ile çalışmaları yürütüyoruz. Yükümüzün çok ağır olduğunu biliyoruz. Bir kampanya ile bunu kaldıramayacağız. Uzun soluklu bir çalışma yapıyoruz. Farklı bir model tasarladık. Camiamızın gücünü ortaya çıkaracağız. Bütün dünya görecek Fenerbahçe neler yapacak. Hedefimiz bütün Fenerbahçelilerin birlik ve beraberlik içinde olması. En büyüğünden en küçüğüne herkesin gönülden katkı sağlamasını diliyoruz. Mali bağımsızlığımız için mali fonu yıllara yaymak zorundayız” diye konuştu.
Burhan Karaçam: “Yükümüzün çok ağır olduğunu biliyoruz”
02.02.2019 - 13:00 | Son Güncelleme: 02.02.2019 - 13:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, "Yükümüzün çok ağır olduğunu biliyoruz. Bir kampanya ile bunu kaldıramayacağız. Uzun soluklu bir çalışma yapıyoruz" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fenerbahçe Spor Kulübü,Burhan Karaçam,KAP,
601880 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/601880.aspx
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Konyaspor
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Trabzonspor
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Sivasspor
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Alanyaspor
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Bursaspor
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19
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Göztepe
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Kayserispor
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Fenerbahçe
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Ankaragücü
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Çaykur Rizespor
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Erzurum BB
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Sivasspor 1 - 1 Trabzonspor
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Fenerbahçe 3 - 2 Yeni Malatyaspor
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Medipol Başakşehir Fk 2 - 0 Kasımpaşa
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Mke Ankaragücü 0 - 2 Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
19
13
3
3
35
18
17
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Gençlerbirliği
19
13
2
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31
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16
41
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Osmanlıspor
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12
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6
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13
38
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Hatayspor
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Ümraniye
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Gazişehir Gaziantep
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Altınordu
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Boluspor
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Adana Demirspor
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Balıkesirspor
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Adanaspor
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İstanbulspor
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Giresunspor
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Eskişehirspor
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Elazığspor
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Karabükspor
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