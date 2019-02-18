Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Hafta içi UEFA Avrupa Ligi’ndeki Benfica maçında büyük hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, dün akşam ligde kritik Kasımpaşa maçına çıktı. Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Cimbom, karşılaşmaya çok tutuk başlarken ilk 10 dakika neredeyse atak yapamadı. Kasımpaşa’da ise Trezeguet bu süreçte fişek gibiydi. 12’de Galatasaray orta alanını çok rahat geçen Trezeguet kaleye inmek üzereyken yerde kaldı ve Kasımpaşa 18 üzerinden serbest atış kazandı. Sahneye yine aynı isim çıktı ve Trezeguet, Muslera’nın kapattığı köşeden topu ağlara yolladı: 1-0. Takımını öne geçiren Trezeguet 17’de sol çaprazdan bir füze daha gönderdi ama bu top çerçeveyi bulmadı. Bu şut sanki Galatasaraylı futbolcuları kendine getirdi ve Selçuk, Belhanda ve Feghouli sahaya ağırlıklarını koyarak, oyunu rakip yarı alana yıkmayı başardı.

SÜPER FİNAL

22'deki soldan kullanılan korner atışı savunmadan sekti, ceza sahasının dışında topu karşılayan Belhanda çok sert vurdu: 1-1. Müthiş bir gole imza atan Belhanda, 28’de bu defa hazırlayıcı rolünü üstlendi. Sol çaprazda topla buluşan Faslı yıldız, ön direğe doğru koşu gösteren Feghouli’ye ölçüp biçip müthiş bir pas yolladı, Feghouli de ince bir dokunuşla G.Saray’ı öne geçirdi: 1-2. İkinci yarı düşük tempoda başlarken, 53’te Donk orta alandan savunmanın arkasına yüksekten harika bir pas gönderdi, çok iyi koşu yapan Feghouli kalecinin açılmasıyla müthiş bir aşırtma vuruş yaptı: 1-3. Kasımpaşa oyundan kopmasa da, Galatasaray’a karşı çok büyük baskı kuramadı. Sarı-kırmızılı futbolcular dengeli ve disiplinli oyunla 68’de fişi tamamen çekti. Feghouli ceza sahasının sağında rakibini geçip uzak köşeye süper vurdu: 1-4.

BELHANDA AÇILDIKÇA AÇILDI

G.Saray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda son haftalarda üstün form grafiği yakaladı. Öyle ki futbolcu sarı-kırmızılı takımın son üç lig maçında en iyi futbolcu olarak göze battı. 20. haftada oynanan Alanya maçında golün asistini yapan isim olan Belhanda, bir sonraki hafta oynanan Trabzonspor maçında takımının iki golünü birden attı. Dün de bir gol bir asist yapan Faslı oyuncu böylece G.Saray'ın son üç hafta oynadığı maçlarda 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.

İYİ Mİ GECELER?..

Maçın ardından Semih Kaya soyunma odasından fotoğraf paylaştı ve Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Semih instagram hesabından takımla sevinç fotoğrafının altına "İyi mi geceler ? @galatasaray #22" yorumunu yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım Galatasaraylı taraftarlar tarafından birçok etkileşim aldı. Bilindiği gibi Benfica mağlubiyeti sonrası F.Bahçe'nin sosyal medya hesabından benzer bir paylaşım yapılmıştı.

FEGHOULI BENFICA'YA MEYDAN OKUDU

Gecenin adamı olan Sofiane Feghouli maçın ardından performansını takım arkadaşlarına borçlu olduğunu söyledi. "Şu anda puan olarak Başakşehir'in arkasındayız ve onları takip ediyoruz. 1-0 geriye düştük ve 4-1 kazandık. Bu da takımımızdaki kaliteli oyuncuların varlığını gösterdi" diyen Cezayirli yıldız, "Şükürler olsun bu gollerden dolayı çok mutluyum. Aileme, eşime ve yakınlarıma bu 3 golü armağan etmek istiyorum. Taraftarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Onlar her zaman yanımızda ve bize destek oluyorlar. Galatasaray'daki takım arkadaşlarım olmasa ben bu golleri atamazdım. Asist yapan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Benfica maçını detaylardan kaybettik. Biz de orada onları yenebiliriz. Onlar nasıl bizi burada yendiyse..." sözlerini kullandı.

HENRY ONYEKURU: Mükemmel duygu

G.Saray'ın yıldız ismi Henry Onyekuru, "Mükemmel bir duygu çünkü sonuçta deplasmanda oynuyorsunuz. Bu tip maçlar çok zordur ve biz de deplasmanda kazandığımız için mutluyuz. Hocamızın bize söylediği her şeyi yaptık" şeklinde konuştu.

KAPTAN SELÇUK İNAN: Özel çalışıyorum

∂ G.Saray Kaptanı Selçuk İnan, "Kasımpaşa'nın kötü gittiğini biliyorduk, ona göre hazırlandık. Önemli bir galibiyet elde ettik. Özel bir çalışma yapmaya başladım. 3 kulvarda devam ediyoruz ve iddialıyız. Galatasaray'ın olduğu her yerde umut vardır" dedi.