Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla milli takımı bıraktığını duyuran 34 yaşındaki tecrübeli stoper, "15 yıl sonra Milli takımdan emekli olmaya karar verdim. Slovakya forması giymek her zaman bir zevk ve şerefti. Ülkemi temsil ettiğim için son derece gururluyum. İkinci ailemden ayrılmak zor bir karardı. Ancak 34 yaşındayım ve zamanı durduramıyoruz, artık başkalarına yer verme zamanı geldi. Çalıştığım tüm arkadaşlarıma, hocalarıma ve teknik ekiplere teşekkür ederim. Ayrıca taraftarlarımza, yıllarca verdikleri destekten dolayı, çok teşekkürler. Takımdan ayrılıyorum ancak düşüncelerim hep sizinle olacak çocuklar. Sahada formamız için savaştığım andaki aynı güçle sizi destekleyeceğim, gelecek için size iyi şanslar diliyorum. Anılar kalbimde sonsuza dek kalacak" ifadelerini kullandı.
Martin Skrtel milli takımı bıraktığını açıkladı
23.02.2019 - 09:17 | Son Güncelleme: 23.02.2019 - 09:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin Slovakyalı savunmacısı Martin Skrtel, Milli takımı bıraktığını açıkladı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Martin Skrtel,
606549 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/606549.aspx
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PTT 1. Lig
S.
Takım
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G.
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M.
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A.
P.
1
Başakşehir
22
14
6
2
33
11
22
48
2
Galatasaray
22
12
6
4
45
24
21
42
3
Beşiktaş
22
11
6
5
42
27
15
39
4
Malatyaspor
22
9
7
6
34
25
9
34
5
Konyaspor
22
8
10
4
29
23
6
34
6
Trabzonspor
22
9
6
7
37
32
5
33
7
Sivasspor
22
8
7
7
32
32
0
31
8
Kasımpaşa
22
9
2
11
39
41
-2
29
9
Antalyaspor
22
8
5
9
22
31
-9
29
10
Alanyaspor
22
8
4
10
22
26
-4
28
11
Kayserispor
22
7
7
8
20
28
-8
28
12
Çaykur Rizespor
22
5
10
7
27
30
-3
25
13
Göztepe
22
8
1
13
24
29
-5
25
14
Bursaspor
22
4
12
6
19
23
-4
24
15
Fenerbahçe
22
5
9
8
23
29
-6
24
16
Ankaragücü
22
7
3
12
20
35
-15
24
17
Erzurum BB
22
4
9
9
23
29
-6
21
18
Akhisar Bld.Spor
22
4
6
12
21
37
-16
18
22. Hafta Maçları
15.2.2019
Yeni Malatyaspor 1 - 2 Beşiktaş
16.2.2019
Akhisarspor 0 - 0 Mke Ankaragücü
16.2.2019
Bursaspor 0 - 2 Çaykur Rizespor
16.2.2019
Fenerbahçe 1 - 1 Atiker Konyaspor
17.2.2019
Kayserispor - Göztepe
17.2.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 4 - 2 Sivasspor
17.2.2019
Trabzonspor 0 - 2 Alanyaspor
17.2.2019
Kasımpaşa 1 - 4 Galatasaray
18.2.2019
Antalyaspor - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
22
14
5
3
38
20
18
47
2
Osmanlıspor
22
14
2
6
32
14
18
44
3
Gençlerbirliği
22
14
2
6
35
21
14
44
4
Ümraniye
22
12
5
5
28
19
9
41
5
Hatayspor
23
11
7
5
30
15
15
40
6
Altınordu
22
10
8
4
30
13
17
38
7
Gazişehir Gaziantep
22
10
5
7
38
20
18
35
8
Boluspor
22
9
5
8
26
22
4
32
9
Balıkesirspor
23
9
5
9
25
28
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32
10
Adana Demirspor
22
9
4
9
28
29
-1
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Altay
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7
7
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25
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28
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Adanaspor
22
6
8
8
28
28
0
26
13
İstanbulspor
23
5
11
7
28
32
-4
26
14
Eskişehirspor
22
6
6
10
24
39
-15
24
15
Giresunspor
22
5
7
10
20
28
-8
22
16
Afjet Afyonspor
23
5
6
12
28
39
-11
21
17
Elazığspor
22
4
5
13
24
38
-14
17
18
Karabükspor
22
0
2
20
7
69
-62
-1