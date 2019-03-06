Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray bu sezon hücum bölgesine yaptığı transferlerde şu ana kadar hayal kırklığı yaşadı. Gol Kralı Bafétimbi Gomis’in satılmasının ardından yerini dolduramayan sarı-kırmızılılar, kanat bölgesi için kiraladığı Onyekuru ile Emre Akbaba’dan planlanan ve hedeflenen seviyede katkı alamıyor. Devre arasında transfer edilen santrforlar Mbaye Diagne ile Kostas Mitroglou da uyum sürecini aşamazken, ligin son bölümünde bu dört oyuncudan daha fazla katkı bekleniyor. Kiralık Onyekuru bu sezon toplamda 9 gole kaydetse de bu gollerin dördünü altışar gol atılan iki maçta, ikisini 3-0 sona eren karşılaşmalarda attı. Nijeryalı futbolcu ayrıca oynadığı son altı maçta yalnızca bir asist yaptı. Onyekuru’nun bu hâli teknik heyeti de rahatsız ediyor. Uzun bir sakatlık süreci geçiren Emre Akbaba’nın da artık kendine gelmesi isteniyor.

BARTALI'YE RAPOR EMRİ

İlk yarıda oynanan Erzurumspor karşılaşmasında sakatlanan millî futbolcu yaklaşık bir ay önce sahalara dönmüştü. Sakatlık sürecini sıkı biçimde çalışarak geçiren yıldız orta saha oyuncusu, Akhisar maçında ve Erzurum deplasmanında yokları oynadı. Teknik direktör Fatih Terim 26 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilenirken artık oyuna ağırlığını koymasını, takımın şefi olmasını istiyor. Kalan son on maçta yapacağı katkının şampiyonluk yolunda çok belirleyici olacağını söyleyen Terim, Emre’yi geçen sezon Alanya’da çıktığı seviyeye getirmek için ellerinden geleni yapıyor. Öte yandan Diagne ile Mitroglou’nun fiziksel durumlarının hâlâ yeterli seviyede olmadığı düşünen Terim, kondisyoner Alberto Bartali’den bu iki oyuncuyla özel ilgilenmesini istedi.

BAŞKAN’IN DANIŞMANI ARGUN'A EK GÖREV

Galatasaray’ın iletişim departmanında yeni bir operasyon daha gerçekleşti. Daha önce GS TV’de Genel Yayın Yönetmenliğine getirilen gazeteci Pınar Argun, iletişim koordinatörlüğü görevini de üstlendi. Argun, Başkan Mustafa Cengiz’in de artık yanında olacak ve danışmanlık yapacak.

SAKATLIĞI ATLATTI

Uzun süren sakatlığını atlatan Galatasaray’ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges, Antalyaspor maçında ilk on birde forma giymeye hazırlanıyor. Bütün oyunculardan fedakârlık beklediğini söyleyen Fatih Terim, Fernando’yu kalan on maçta kesintisiz oynatmayı hedefliyor.

BENİ SAKIN KÜÇÜMSEMEYİN

Galatasaray’ın suskun golcüsü Mbaye Diagne eleştirilere cevap verdi. Senegalli futbolcu “En iyi hâlimi yansıtamadım ama beni küçümsemeyin. Eleştiriler herkes için iyidir. Ben başımı dik tutuyorum. Allah’a şükür kendime güveniyorum. İnşallah öncekinden güçlü bir şekilde döneceğim” ifadelerini kullandı.