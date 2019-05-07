Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar en fazla sarı kart, dün tamamlanan 31. haftada görüldü.

Ligin 31. haftasında hakemler sarı kartına sık başvurdu. Ligin sonuna yaklaşılırken, takımların şampiyonluk, Avrupa kupalarına katılma ve kümede kalma adına ortaya koydukları mücadele kartlara yansıdı.

Müsabakalarda düdük çalan hakemler, 9 maçta 55 sarı ve 1 kırmızı kart gösterdi. Böylece geride kalan 31 haftalık bölümdeki en fazla sarı kart sayısına ulaşıldı.

31. hafta mücadelesinde en fazla sarı kartın çıktığı müsabaka ise Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor karşılaşması oldu.

Maçın hakemi Alper Ulusoy, Atiker Konyaspor'un 4-2 kazandığı maçta toplam 9 kez sarı kartına başvurdu.

Şampiyonluğu yakından ilgilendiren Galatasaray-Beşiktaş (2-0) derbisinde de 8 sarı kart çıktı.

Bu sezon daha önce en fazla sarı kart, 14. haftada görülmüştü. Hakemler, söz konusu haftada sarı kartını 47 kez kullanmıştı.