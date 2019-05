Türkiye Gazetesi

Kâbus gibi bir sezon geçiren Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, hem bu sezonki başarısızlık hem de gelecek sezon hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kadro planlamasında yanlışlar olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, “Teknik heyet olarak aslında zor bir ortamda çalışıyoruz. Çünkü yaş olarak, kontrat olarak, pozisyon olarak Fenerbahçe’yi daha ileriye taşıyacak bir kadroyla beraber değiliz. Bunu söylerken asla hiçbir oyuncumuzun karakterinden, aklından, yüreğinden şikâyetçi değilim. Ama şu var ki, ekonomik şartlar bir günde oluşmadı. Bu ciddi birikimlerle geldi. Sadece Fenerbahçe değil, bütün takımlar böyle. Bu yüzden adımlarımızı dikkatli atmalıyız” dedi.

> Son durak olmamalıyız

Transferde çok akıllı hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Yanal, “Bu çölü yeşertmenin birtakım yolları var. Bunun için önemli bir çalışma yaptık. Her yere gidiyoruz, her yeri izliyoruz, her yeri inceliyoruz. Uygun şartlarda yarışabileceğimiz oyunculara yönelmemiz gerekiyor. Bunun artık tüketilen son nokta değil, tüketilmeyecek son nokta olması gerektiğini düşünüyoruz. Buradan birkaç fırsat daha üretebilecek oyuncularla çalışmak istiyoruz. Çünkü geldiği takım son durak olduğunda sizin bütün her şeyinizi alıp götürüyor, hatta başarınızı da götürüyor. Fenerbahçe tarihinde iz bırakacak adamlar üretmek gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız var” diye konuştu.