Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 33. haftasında 19 Mayıs Pazar günü âdeta iki finale sahne olacak Bunlardan birisi Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak karşılaşma. 66 puan ve averajla lider olan Galatasaray, aynı puana sahip Başakşehir’i ağırlayacak. Ligin ilk yarısındaki maç 1-1 sona erdi. Pazar günü oynanacak maçı kazanan takım rakibinin hem 3 puan önüne geçecek, hem de ikili averajda üstünlüğü eline alacak. Bundan dolayı maçın kazananı şampiyonluk turunu atacak. Bu maç berabere biterse iki takım arasında ikili averaj üstünlüğü olmayacak. İki takım ligi aynı puanda bitirirse genel averaja bakılacak.

> Şampiyonluk 500 milyon!

Finallerden bir diğeri ise Bursaspor ile Göztepe arasında olacak. İzmir ekibi Bursa’nın 1 puan önünde düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor. ‘6 puanlık’ maçın kazananı lige daha bir sıkı tutunacak. Düşme hattındaki BB Erzurum da kritik haftada evinde F.Bahçe’yi ağırlayacak. Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan takım, müthiş bir gelirin de sahibi olacak. Sadece Devler Ligi’nden kazanacağı para 200 milyon lirayı bulacak. Yayın geliri, şampiyonluk primi ve puan bonusları ile birlikte 500 milyon liraya yakın para kazanacak.