Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

DÜZCE

Kanarya beklenen Vedat Muriç transferini açıkladı. Daha önce Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh ve Emre Belözoğlu ile anlaşan sarı-lacivertliler, Çaykur Rize’nin forvetini de bitirdi. Hem de uzun süren görüşmeler ve pazarlıklar sonrası... Hem de transferin gözdesi Galatasaray’ı istemesine rağmen. Hem de Vedat “Kulübümde kalmaya karar verdim” demesinin ardından. Oyuncu ile dört yıllık anlaşma sağlandığı resmi siteden duyuruldu. Muriç için kulübüne 4 milyon avro bonservis bedeli ve altı oyuncu (Oğuz Kağan, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan kiralık, kaleci Tarık Çetin bonservisiyle ve iki genç daha) verileceği öğrenildi.

EN GÜZEL FORMA

Kulübün sosyal medya hesabından önce ateş yakılırken ardından transfer haberi duyuruldu. Açıklamada da “Vedat Muric konusunda, kulübü ve kendisiyle UEFA transfer prosedürleri çerçevesinde yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlanmıştır. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu renklerimize bağlanacaktır. Önümüzdeki dört yıl formamızı gururla taşıyacak 1994 doğumlu Kosovalı forvete Türkiye’nin en büyük ailesine hoş geldin diyor, şimdiden Fenerbahçe’miz ile nice başarılar diliyoruz” denildi. Videoda da “Biz Fenerbahçeyiz. Ait olunacak en güzel yer, giyilecek en güzel forma. Türkiye’nin en büyük ailesine hoş geldin Vedat Muriç” ifadelerine yer verildi.

HERKES OFSAYTTA!

Neler söylenmedi ki! Aslan gönüllü Vedat Muriç, kulübünün Galatasaray ile anlaşamaması üzerine takımda kalacağını söylerken sarı-kırmızılı yönetici Yusuf Günay’dan “Kuruş değil duruş” yorumu gelmişti. Kuruş da duruş da değişti ve gün sonunda kazanan Fenerbahçe oldu. Sosyal medyada da Galatasaray taraftarı, rakiplerinin ederinden fazla paraya transferi bitirmesine gönderme yaptı.

MURİÇ’İN ÖZELLİKLERİ

> Hava hâkimiyeti yüksek

> Bire birde adam geçiyor

> Son vuruş özelliği güçlü

MURİÇ'TEN KISA KISA...

> 24 Nisan 1994 Prizren doğumlu. Futbola 11 yaşında KF Liria’da başladı.

> 2011’de profesyonel oldu. KS Teuta ve Besa formaları giydi.

> Türkiye kariyerine Eskişehir’le anlaşarak başladı ama resmî maçta oynamadı.

> Sonrasında Giresunspor ve Gençlerbirliği’nde forma giydi.

> Geçen sezon Rize’de 34 maça 11 başladı, 17 gol attı.

> Aynı zamanda Kosova Millî Takımı’nda da ter döküyor.