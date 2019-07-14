Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Vedat Muriç çalımından sonra eski yıldızı Garry Rodrigues’i de kadroya katarak tarihî rakibi Galatasaray’a nazire yapan Fenerbahçe’de yüzler gülerken, siyahî yıldızdan da sarı-lacivertli taraftarları mutlu edecek açıklamalar geldi. “Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynayacağım için gurur duyuyorum” ifadesinde bulunan Garry Rodrigues “Şampiyon olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi. Sarı-lacivertli formayı giyeceği için mutlu ve gururlu olduğunu vurgulayan 28 yaşındaki sol açık, “Çok özel hislere sahibim. Fenerbahçe’nin amacı her zaman şampiyon olmaktır. Ben de bu hedefe katkı sağlamak için mücadele edeceğim” açıklamasıyla Fenerbahçe camiasına umut aşıladı.

KARŞILIKSIZ BIRAKMAM

Kendisine gösterilen ilgiden son derece memnun olduğunu itiraf eden Garry Rodrigues, “Taraftarının desteği her oyuncuyu mutlu eder. Bu sevgiyi karşılıksız bırakmayıp elimden geleni yapacağım. Şampiyonların amacı yine şampiyon olmaktır. Benim amacım da bu” diye konuştu. Galatasaray’ın PAOK’tan transfer ettiği Rodrigues, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 78 maçta 16 gol, 12 asistle oynarken özellikle 2017-18 şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı. Geçen sezon gittiği Suudi Arabistan ekibi Al İttihad’da beklediğini bulamayan Rodrigues’in ayrılık kararı almasından sonra çok sayıda takım devreye girmişti. Ancak özellikle Alman ekiplerinin rağbet ettiği oyuncu, sarı-lacivertli yönetimin yoğun ve doğru hamleleri sonrası tercihini Fenerbahçe’den yana kullandı.

SKRTEL EVDE KALIYOR

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’ye İskoçya’dan güzel haber geldi. Uzun süredir Slovak savunmacının peşinde olan Glasgow Rangers, dün Bologna’dan Filip Helander’ı transfer etti. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe, Skrtel transferinde tek kaldı.

TENİSİN KRALLARI

Topuk Yaylası’ndaki oyuncuların arasındaki eğlenceler dikkati çekti. Ayak tenisine Emre ve Alper damga vurdu. Emre ile Alper, maça iddialı başlayan Ozan - Tolgay çifti karşısında farklı bir zafer kazanırken Tolgay, “Yalnız oynadım” diyerek Ozan’a takıldı.

KAPTAN ÇOK FARKLI

Kampa katıldığı andan itibaren takımın havasını değiştiren Emre Belözoğlu saha içi ve saha duruşuyla herkese örnek oluyor. Yıldız isim, antrenmanlarda takımın ateşleyicisi olurken, dinlenme saatlerinde arkadaşlarıyla uzun sohbetler yaparak tecrübelerini paylaşıyor.

NEFES ALMADILAR

Fenerbahçe kampında oyuncular yoğun mesai yaparken, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci ve Ozan Tufan çalışmalarıyla ön plana çıkan isimler oldu. Bu üçlü çift idmanın yanı sıra ekstra antrenmanlarla güç depoladı. Yenilerden Kruse ile Muriç de hırsıyla dikkati çekti.