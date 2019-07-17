Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan birçok takımın radarında bulunan Altınordu'nun başarılı file bekçisi Erce Kardeşler, İzmir ekibine veda ediyor. 25 yaşındaki file bekçisinin Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak için izin alarak kamptan ayrıldığı ve Trabzon'a gittiği bildirildi. İki kulübün de prensipte anlaştığı ve bu transferin kısa süre içerisinde açıklanacağı öğrenildi. Yeşil Bursa'da profesyonel olduktan sonra 2013 yılında Altınordu'ya gelen Erce, 1. Lig'de 98 lig maçında Altınordu formasını terletti.

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Bu sezon maddi olarak zor günler geçiren ve küçülmeye giden Altınordu'da Erce'nin transferi maddi açıdan büyük bir rahatlama getirecek. Kadrosuna Engin Bekdemir dışında kimseyi katamayan İzmir temsilcisinin, Erce'den gelen parayla takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan Erce'nin ayrılması durumunda kırmızı-lacivertlilerin mevcut kalecilerle yola etmesi bekleniyor.