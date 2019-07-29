Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

G.Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Avusturya’da basın mensuplarıyla sohbet etti. Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Albayrak “Hesabımızı, kitabımızı iyi yapmamız lazım. Hoca’mızın raporu doğrultusunda baktığımız futbolcular var ama çok iyi düşünmemiz, hesap etmemiz lazım. Ödemeleri de düşünmeli. Gece yarılarına kadar çalışıyoruz. Dört-beş saat uyuyoruz. Bin kişiyle görüşüyorsun. Bazısının kulübüyle bazısının kendisiyle bazısının da menajeriyle anlaşamıyorsun. Kaleci ihtiyacımız vardı, onu aldık. Seri dünya çapında bir futbolcu. Babel çok önemli bir isim. Babel transferi Hoca’mızın bize altı ay önce söylediği hedeflerden biriydi. Ocak ayında Hoca ‘Babel’i şimdiden bitirin’ dedi. O dönemde girişimlere başladık. Bunlar bir günde olan şeyler değil” açıklamasında bulundu.

KIYMETİNİ BULMASI LAZIM

Albayrak, Mbaye Diagne’nin takımdaki geleceği hakkında ise Senegalli golcüyü değerini bulmadan göndermelerinin mevzubahis olmadığını belirterek “Diagne’yi illaki satacağız diye bir şey yok. Kıymetini bulursa satarız. İsteyenler var. Bedavaya verecek hâlimiz yok” diye konuştu. Galatasaray’ın kapısından dönen Emre Mor ile ilgili detaylı açıklama yapan Albayrak “Emre Mor da ‘olmuyor’ diye bir şey yok. Her şey bize bağlı. Kulübü uyanıklık yaptı. Çocuk Türkiye’ye gelir gelmez bir bedel istemeye kalktılar. Bunu açık ve net söylüyorum. Onunla Fatih Hoca’dan başkası başa çıkamaz. Kendisi de biliyor. Bunu Emre’ye de söyledim. Her şeyin bittiğini düşündük. Birden bire bir şeyler oldu” şeklinde konuştu.

ERTUĞRUL PAZARLIĞI

Yerli kontenjanını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Bursaspor’dan Ertuğrul Ersoy’un transferini bitiriyor. Fatih Terim’in kadrosunda çok görmek istediği 22 yaşındaki stoper için bugün bir görüşme daha yapılacak. Yönetim 500 bin avro ile birlikte Ömer Bayram’ı önerecek.

BAŞKAN ANILIYOR

Galatasaray Kulübü’nün kurucusu Ali Sami Yen, ölümünün 68. seneidevriyesinde bugün yâd edilecek. Sarı-kırmızılı kulübün kurucusu, ilk başkanı ve ilk sporcularından olan Ali Sami Yen için Feriköy Mezarlığı’ndaki kabri başında 14.00’te anma töreni gerçekleştirilecek.