Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Özlenen bir futbolla hasret kaldığı zirveye kurulan Fenerbahçe’de yüzler gülerken, yönetim, camianın coşkusunu körüklemek adına gaza bastı. Şampiyonluk hasretini dindirmekte kararlı olan sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal’ın ısrarla beklediği 4 transferde imzaya çok yakın. Uzun uğraşlara rağmen Aleskandar Kolarov konusunda Roma’nın bonservis inadını kıramayan Fenerbahçe, Lazio’yla Riza Durmisi için görüşürken, beklenmedik bir hamle yaparak Borussia Dortmund’un Portekizlisi Raphael Guerreiro’yla anlaştı. 25 yaşındaki millî oyuncuyu ikna eden sarı-lacivertliler, şimdi Alman ekibiyle pazarlık yapıyor. Stoper için ise tam tersi bir durum söz konusu. Manchester United’la el sıkışan Fenerbahçe, 29 yaşındaki Arjantinli Marcos Rojo’yu Kadıköy için ikna etmeye çalışıyor. Kolarov krizine sebep olan Roma’nın da Rojo’ya talip olması sarı-lacivertlileri zorluyor.

Luis Gustavo müjdesi

Fenerbahçe Yönetimi, bu iki transferi bitirebilmek için yoğun mesai harcarken, Luis Gustavo konusunda da olumlu gelişmeler yaşanıyor. Yüksek talep sebebiyle görüşmeleri askıya alan Fenerbahçe hem Marsilya’nın hem de Gustavo’nun rakamı aşağı çekmesiyle masaya yeniden oturdu. Temasların olumlu yönde ilerlediği ve 32 yaşındaki sambacının adım adım Kadıköy’e yaklaştığı öğrenildi. Bir diğer güzel haber de İtalya’dan geldi. Sarı-lacivertliler, Sassuolo’nun golcüsü Khouma Babacar’ın transferinde sona yaklaştı. 26 yaşındaki Senegalli yıldız ile her konuda el sıkışan Fenerbahçe, İtalyanlarla satın alma opsiyonu üzerine detayları görüşüyor. Sassuolo’nun 10 milyon avroluk talebine şimdilik 6 milyon avroyla cevap veren Damien Comolli’nin bu transferi bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor. ,

İNDİRİMLİ TARİFE

Fenerbahçe, ücretinde yüzde 40 indirime giden futbolcu Alper Potuk ile yeni sözleşme imzaladı. Potuk, “Hem kendi adıma hem de kulübüm adına hayırlı olsun. İnşallah uğurlu gelir. Sezona iyi başladık. İnşallah omuz omuza hep beraber, camiamız ve taraftarlarımızla sezonu şampiyonlukla tamamlarız” dedi.

BİTMEYEN KRİZ

Fenerbahçe’nin sözleşmesini askıya aldığı Carlos Kameni, bugüne kadar kendisine yapılan tüm teklifleri geri çevirdi. Damien Comolli’nin Kamerunlu kalecinin menajeriyle yaptığı son görüşmeden de sonuç çıkmadı. Kameni, alacaklarının tamamının ödenmemesi halinde tek başına çalışıp parasını almakta kararlı.

Şimdi sıra bende

Yaklaşık 1 yıl süren bir sakatlığın ardından Gazişehir maçıyla resmen sahalara dönen Tolga Ciğerci, Fenerbahçe camiasına minnettar. Başta Başkan Ali Koç olmak üzere tedavi sürecinde kendisine destek olan herkese teşekkür eden tecrübeli oyuncu, “Bugün futbolda yeniden var olacaksam bunu Fenerbahçe’ye borçluyum, en kötü günümde yanımda oldular” dedi. Tolga, “Şimdi sıra bende. Bana emanet edilen kutsal Fenerbahçe formasını vefa, aidiyet ve minnetle elimden gelen en iyi şekilde taşımak için savaşacağım” ifadesinde bulundu.