Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarına hız verdi.

Transfer döneminde en çok konuşulan takımların başında Galatasaray geliyor. Birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar Falcao transferiyle gündemi uzun süre meşgul etti. Abdurrahim Albayrak ile fotoğraf çektirdikten sonra Aslan olması beklenen Kolombiyalı yıldızın transferinde sorun çıktı. Yıldız futbolcu ile her konuda anlaşan Galatasaray Monaco'yu bir türlü ikna edemedi. Bu gelişmelerin ardından Cimbom rotayı başka bir isme çevirdi.

Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak üzere. Transfer döneminde Deniz Türüç ve Vedat Muriç isimlerinde de ezeli rakipler karşı karşıya gelmişti. Ancak bu iki futbolcu da tercihini Fenerbahçe'den yana kullanmıştı. Galatasaray gündeme gelen son ismi kadrosuna katarak Falcao transferinin sürecinde yaşananları taraftarına unutturmak istiyor.

İşte Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği o isim

Avrupa basını, Radamel Falcao'nun Galatasaray ile yaptığı görüşmeleri sonlandırdığı iddia etti. Kolombiyalı golcü İspanyol Valencia görüşüyor.

Cim-Bom da rotayı Nikola Kalinic'e çevirdi. Avrupa basını Radamel Falcao'nun G.Saray ile yaptığı görüşmeleri sonlandırdığını iddia etti. Kolombiyalı golcünün İspanya ekibi Valencia görüşmelere başladığını da belirtti. G.Saray'ın bu gelişme sonrası rotayı Atletico Madrid golcüsü Kalinic çevirdi.Başarılı forvetle İtalya'dan Roma'da ilgileniyor.Kalinic'in önceliği İtalya'ya dönmek olsa bile Galatasaray'a her an evet diyebilir. Kısa süre içinde transferin netleşmesi bekleniyor.