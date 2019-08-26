Bir grup taraftar Diagne'yi ıslıklarken, diğer taraftarlar ise golcü oyuncuya sahip çıktı ve alkışladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Diagne'yi ıslıklayan taraftarlara tepki gösterirken, sarı kırmızılı taraftarlar Diagne adına tezahüratlarda bulundu.
Ayrıca Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da Diagne'yi protesto eden bir grup taraftarı yatıştırmaya çalıştı.
Diagne gerginliğine Albayrak müdahalesi
26.08.2019 - 01:04 | Son Güncelleme: 26.08.2019 - 01:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın evinde Konyaspor'la 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın 86'ncı dakikasında Mbaye Diagne'nin oyundan çıktığı sırada sarı kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü.
Bir grup taraftar Diagne'yi ıslıklarken, diğer taraftarlar ise golcü oyuncuya sahip çıktı ve alkışladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Diagne'yi ıslıklayan taraftarlara tepki gösterirken, sarı kırmızılı taraftarlar Diagne adına tezahüratlarda bulundu.
Etiketler : diagne,diagne galatasaray,galatasaray,
646330 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/646330.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
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G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Fenerbahçe
1
1
0
0
5
0
5
3
2
Sivasspor
1
1
0
0
3
0
3
3
3
Malatyaspor
1
1
0
0
3
0
3
3
4
Denizlispor
1
1
0
0
2
0
2
3
5
Alanyaspor
1
1
0
0
1
0
1
3
6
Antalyaspor
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Çaykur Rizespor
1
1
0
0
1
0
1
3
8
Beşiktaş
2
1
0
1
3
3
0
3
9
Trabzonspor
1
0
1
0
1
1
0
1
10
Kasımpaşa
1
0
1
0
1
1
0
1
11
Ankaragücü
1
0
1
0
0
0
0
1
12
Konyaspor
1
0
1
0
0
0
0
1
13
Gençlerbirliği
1
0
0
1
0
1
-1
0
14
Kayserispor
1
0
0
1
0
1
-1
0
15
Galatasaray
1
0
0
1
0
2
-2
0
16
Başakşehir
1
0
0
1
0
3
-3
0
17
Göztepe
2
0
0
2
0
4
-4
0
18
Gazişehir
1
0
0
1
0
5
-5
0
2. Hafta Maçları
23.8.2019
Beşiktaş 3 - 0 Göztepe
24.8.2019
Mke Ankaragücü 1 - 1 İstikbal Mobilya Kayserispor
24.8.2019
Alanyaspor 4 - 1 Kasımpaşa
24.8.2019
Medipol Başakşehir Fk 1 - 2 Fenerbahçe
25.8.2019
Çaykur Rizespor 2 - 1 Sivasspor
25.8.2019
Trabzonspor 2 - 1 Yeni Malatyaspor
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Antalyaspor 0 - 2 Yukatel Denizlispor
25.8.2019
Galatasaray 1 - 1 Konyaspor
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Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Fatih Karagümrük
2
2
0
0
5
2
3
6
2
Adana Demirspor
2
1
1
0
2
0
2
4
3
Keçiörengücü
2
1
1
0
2
1
1
4
4
Ümraniye
1
1
0
0
3
1
2
3
5
Menemen Belediyespor
1
1
0
0
2
0
2
3
6
Akhisar Bld.Spor
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Hatayspor
1
1
0
0
1
0
1
3
8
Osmanlıspor
2
1
0
1
2
2
0
3
9
Balıkesirspor
2
1
0
1
2
3
-1
3
10
İstanbulspor
1
0
1
0
2
2
0
1
11
Erzurum BB
2
0
1
1
3
4
-1
1
12
Boluspor
2
0
1
1
1
2
-1
1
13
Adanaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
14
Altay
1
0
0
1
1
3
-2
0
15
Altınordu
2
0
0
2
1
3
-2
0
16
Bursaspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
17
Giresunspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
18
Eskişehirspor
1
0
1
0
1
1
0
-5