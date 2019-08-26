Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir grup taraftar Diagne'yi ıslıklarken, diğer taraftarlar ise golcü oyuncuya sahip çıktı ve alkışladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Diagne'yi ıslıklayan taraftarlara tepki gösterirken, sarı kırmızılı taraftarlar Diagne adına tezahüratlarda bulundu.

Ayrıca Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da Diagne'yi protesto eden bir grup taraftarı yatıştırmaya çalıştı.