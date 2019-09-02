Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar için harekete geçti. Burak’ın sakatlanmasıyla ligde üç haftadır gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılar Porto forması giyen Aboubakar’ı geri döndürmek istiyor. Beşiktaş’ta forma giydiği dönemde attığı gollerle taraftarın sevgilisi hâline gelen Kamerunlu oyuncu siyah-beyazlı takımı ve taraftarlarını unutamadığını sık sık tekrarlıyordu. Aboubakar 2016-17 sezonunda Beşiktaş’ta 38 maçta 19 gole imza atmıştı.

SAĞLAM ÇIKARSA...

Daha sonra Porto’ya dönen Aboubakar, 42 maçta 24 gol atmayı başardı. Vincent Ancak geçen sezon sadece 11 maçta Porto formasını giyen tecrübeli oyuncu, 4 gole imza attı. Porto bu sezon başında ise golcü oyuncuyu bir alt kümede mücadele eden rezerv takımına gönderdi. Sakatlığı yüzünden geçen sezondan bu yana sürekli oynama temposunu kaybeden Aboubakar, İstanbul’da sağlık kontrollerinden geçirilecek. Eğer her hangi bir sağlık problemine rastlanmazsa Porto’da 1 yıllığına kiralanacak.

BEŞİKTAŞ’I ÖVDÜ

Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Victor Ruiz Torre, kulübün dergisine verdiği röportajda transferinin perde arkasını anlattı. İspanyol oyuncu “Beşiktaş’ta oynamış olan İspanyollar oyuncularla tanışıklığım olmadığı için konuşamadım ama Jose Sosa ile görüştüm. Beşiktaş’ı övdü, gitmem için yüreklendirdi” dedi.